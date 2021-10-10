С 1 декабря в Украине поднимут пенсии: Шмыгаль рассказал, кого ждет прибавка

В Украине увеличивают пенсии / УНИАН

В Украине с 1 декабря 2021 года минимальная пенсия в Украине увеличится в связи с увеличением минимальной зарплаты, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как рассказал он в Facebook, мдля обеспечения своевременного повышения пенсий, правительство увеличило бюджет Пенсионного фонда на 18,5 млрд грн.

По словам премьер-министра, утвержденные на текущей неделе Кабмином изменения в доходную и расходную части Пенсионного фонда позволят без задержек выплачивать введеные с 1 июля доплаты к пенсиям военнослужащим, повышенные пенсии участникам боевых действий, лицам с инвалидностью и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

"Правительство продолжит последовательно улучшать социальные стандарты для украинцев", - подчеркнул премьер.

Как известно, Кабинет министров Украины увеличил бюджет ПФУ на 18,5 млрд грн. Это решение позволит планово повысить пенсии в связи с ростом минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн.

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.