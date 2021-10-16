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Украинцам могут уменьшить пенсии: кому не повезет

16 октября 2021, 17:55

Пенсию с учетом нового более высокого прожиточного минимума пересчитают только после увольнения.

Деньги, пенсия
В Украине могут уменьшить пенсии / УНИАН

В Украине при повышении пенсий учитывается периодический рост прожиточного минимума, рассказал эксперт Сергей Коробкин.

При этом увеличиваются минимальные пенсии, а также некоторые надбавки. Однако на работающих пенсионеров эта норма не распространяется, пишет издание На пенсии.

Эксперт пояснил, что пенсию с учетом нового более высокого прожиточного минимума пересчитают только после увольнения.

Вместе с тем работающие пенсионеры действительно имеют право на перерасчет пенсии, прежде всего по стажу.

Если вы продолжаете работать, то перерасчет пенсии сделают не ранее чем через два года с момента назначения пенсии. Если зарплата у вас высокая, то учтут и ее. Здесь нужно просчитывать, что выгоднее: оставить ту зарплату, которая уже учтена при назначении пенсии, или же приобщить дополнительно еще два года к уже имеющимся данным о зарплате, - пояснил он.

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Эксперт обратил внимание, что зачастую перерасчет по зарплате делать невыгодно, ведь важно, чтобы зарплата не просто росла, а чтобы она была как можно выше средней зарплаты по стране.

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Тогда индивидуальный коэффициент зарплаты может быть пересмотрен в сторону увеличения и положительно повлиять на итоговый размер пенсии, - добавил Коробкин.

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

viber
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