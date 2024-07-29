За счет увеличения тарифа на электроэнергию государство гасит долги - Forbes

"Энергоатом" получил возможность компенсировать низкие цены для населения и погашать долги.

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За счет увеличенных тарифов предприятие гасит долги / Колаж: Главред, фото: flickr, Энергоатом

Увеличение тарифа на электроэнергию для населения сейчас позволило государственному предприятию "Энергоатом" гасить свои долги. Ранее, несмотря на поднятие тарифов оно оставалось убыточным, однако сейчас заметны положительные изменения.

Об этом в интервью Forbes рассказал глава Национальной комиссии по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк. По его словам, действующие тарифы на электроэнергию не будут менять до июня 2025 года.

"Этот тариф позволяет "Укргидроэнерго" и "Энергоатому" компенсировать низкие цены для населения в рамках ПСО. Также такой уровень позволяет "Энергоатому" погашать долги", - говорит Тарасюк. видео дня

Он надеется, что в будущем Украина перейдет на либерализованный рынок электроэнергии для населения. Это является мечтой украинского регулятора.

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Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, бытовым потребителям электричества могут выставить счет по коммерческому тарифу, если они используют свет для коммерческих нужд и не заключили при этом соответствующий договор.

Ранее стало известно, что в Украине всерьез выросли цены на услуги жилищно-коммунального хозяйства (общее подорожание с июня 2022 года по июнь 2023 года составило 15,2%). При этом больше всего увеличились расценки на электричество - сразу на 69,7%.

Накануне сообщалось, что в Украине из-за конца отопительного сезона (с 16 октября по 15 апреля) субсидии на услуги ЖКХ будут меньше, поскольку назначались еще задолго до дня его завершения.

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