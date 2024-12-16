Vodafone резко повысит стоимость тарифов: когда и на сколько подорожают услуги

Некоторые мобильные тарифы подорожают на 120 гривен.

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Vodafone меняет цену на тарифы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Vodafone резко повысит стоимость тарифов

Подорожание коснется 4 тарифов

Мобильный оператор Vodafone объявил о повышении цен на популярные тарифы, с 24 декабря стоимость вырастет на 70-120 гривен. На сайте оператора говорится, что подорожание затронет 4 тарифа.

В частности тариф "Joice Start" с 24 декабря подорожает на 70 грн - с текущих 200 до 270 гривен.

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В то же время для клиентов, которые совершат первый звонок в тарифе с 1 августа 2024 года по 20 января 2025-го на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 200 грн вместо 270 грн. Однако, только при условии отсутствия других предложений на номере.

Тарифный план "Turbo" вырастет в цене на 90 гривен. Пользователям оператора придется платить не 180 гривен, а 270 за 4 недели пользования.

"Для клиентов, которые совершили первый звонок в тарифе с 01.08.2024 по 20.01.2025: на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 180 грн вместо 270 грн. При условии отсутствия других предложений на номере", - рассказали в Vodafone.

Тариф "Joice Max" также подорожает. Цена вырастет аж на 120 гривен. Таким образом с 24 декабря пакет услуг будет стоить 450 гривен.

Впрочем отмечается, для клиентов, которые совершили первый звонок в тарифе с 01.08.2024 по 20.01.2025: на следующие 3 пакета услуг будет действовать стоимость 330 грн вместо 450 грн. При условии отсутствия других предложений на номере.

Тариф "Joice Pro" с 24 декабря подорожает на 70 грн - с текущих 200 грн до 270 гривен.

Ранее компания предупреждала о подорожании еще 6 тарифных планов.

Редакторы Главред подтверждают подорожание тарифов Vodafone. Абоненты начали получать уведомления о новых ценах на услуги.

Подорожание тарифов в Украине - последние новости

Напомним, крупнейший мобильный оператор "Киевстар" готов предоставить абонентам больше услуг и бонусов, поэтому в среднем на 25% повышает плату за услуги.

Тарифы в Украине вырастут не только на мобильные услуги. Как ранее писал Главред, в 2025 году тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" вырастет. Национальная комиссия, регулирующая энергетику и коммунальные услуги (НКРЭКУ), предварительно одобрила проект повышения. После окончательного утверждения тариф увеличится на 25,8% до 665,26 грн/МВтч, хотя это меньше, чем предлагалось компанией (780,41 грн/МВтч).

Кроме того, весной 2025 года тариф на электроэнергию для украинцев может вырасти до 4,7 грн за киловатт-час.

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Что известно о компании Vodafone Vodafone - одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение.

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