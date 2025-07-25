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Гибель нардепа Рущишина: ГБР расследует ДТП

Виталий Кирсанов
25 июля 2025, 16:28
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Сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР.
ГБР расследует ДТП в Ивано-Франковской области
ГБР расследует ДТП в Ивано-Франковской области / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslav.rushchyshyn, Офис генпрокурора

Кратко:

  • ГБР расследует ДТП в Ивано-Франковской области
  • Устанавливаются все обстоятельства трагического события

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует ДТП в Ивано-Франковской области, в котором погиб народный депутат Украины Ярослав Рущишин (фракция "Голос"), зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Об этом сообщают ГБР и Офис генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту смертельного ДТП, которое произошло вечером 24 июля 2025 года на автодороге Н-09 Мукачево - Львов вблизи села Бабухов Рогатинской территориальной громады Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

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Как установило ГБР, мотоцикл Harley Davidson, за рулем которого находился народный депутат Украины от фракции "Голос", въехал в прицеп, сцепленный с трактором, которым управлял местный житель. Инцидент произошел в темное время суток, в условиях ограниченной видимости.

Сразу после поступления сообщения о ДТП на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГБР. Специалисты работали всю ночь, проводили осмотр места происшествия, фиксировали следы, изымали записи с камер видеонаблюдения, опрашивали очевидцев.

В результате ДТП Рущишин получил тяжелые телесные повреждения и впоследствии скончался в карете скорой помощи. В ЕРДР внесены сведения по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического события.

Ярослав Рущишин был народным депутатом IX созыва от партии "Голос", предпринимателем, соучредителем художественного объединения "Дзига", продюсером нескольких музыкальных групп, в частности "Мертвый петух", "Клуб любителей чая", "Дзига джаз квартет", а также ранних проектов "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

В начале 1990-х годов он был одним из организаторов Студенческого голодания на Майдане Независимости, а в 2005 году - соорганизатором акции протеста львовских предпринимателей под зданием областной налоговой, которая стала началом Комитета предпринимателей Львовщины. Также Рущишин был первым председателем Студенческого братства торгово-экономического института и активным участником всех украинских революций.

ДТП - новости Украины

Как сообщал ранее Главред, ранее микроавтобус с украинцами, который направлялся в Варшаву, попал в ДТП возле города Познань. В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте, а всех пассажиров госпитализировали в больницу.

Напомним что, за совершение ДТП в нетрезвом состоянии Броварской районный суд оштрафовал бывшего председателя Броварской райгосадминистрации Владимира Майбоженко на 34 тыс. грн.

Кроме того, Голосеевском районе Киева служащий органов прокуратуры на автомобиле совершил наезд на женщину на пешеходной зоне. Отмечается, что водитель автомобиля нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан.

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