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Не только "стоматолог": как раньше называли зубных врачей и при чем здесь цирюльники

Руслана Заклинская
25 июля 2025, 16:38
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Название врача, который заботится о наших зубах, пережило удивительную эволюцию.
Не только 'стоматолог': как раньше называли зубных врачей и при чем здесь цирюльники
Какие неожиданные названия имел стоматолог / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие неофициальные или народные названия имели зубные врачи в прошлом
  • Чем отличаются "стоматолог", "дантист" и "одонтолог"
  • Когда и как начала развиваться стоматология в Украине

В современном мире слово "стоматолог" для большинства является привычным и понятным. Однако раньше этого специалиста называли совсем иначе, а сама профессия имела свои уникальные названия в зависимости от эпохи, культуры и уровня медицинских знаний. Главред узнал, как менялись названия врача, лечащего зубы.

Как раньше называли стоматолога

В давние времена стоматолога часто называли зубным врачом или просто зубником. Эти названия были общеупотребительными до широкого распространения современного термина "стоматолог". В народе также существовали менее формальные варианты - зуболекарь, зубной мастер, иногда даже зубодер, если речь шла о враче, занимавшемся преимущественно удалением зубов.

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Как иначе называют стоматологов

В XVIII-XIX веках людей, лечивших зубы, называли зубными врачами и дантистами. Дантисты обучались индивидуально или в частных кабинетах и могли лечить только зубы, тогда как зубные врачи проходили краткосрочные программы в зубоврачебных школах и имели право лечить заболевания полости рта.

Настоящих врачей с медицинским образованием, которые специализировались на челюстно-лицевой хирургии и зуболечении, называли врачами-одонтологами.

Как еще называют врача-стоматолога

В нынешние части стоматологов часто называют дантистами, хотя это слово устаревшее и реже употребляется в официальных документах. Также в профессиональной среде используют уточняющие названия в зависимости от специализации:

  • ортодонт - занимается исправлением прикуса;
  • терапевт-стоматолог - лечит кариес и воспаления;
  • хирург-стоматолог - проводит операции;
  • ортопед-стоматолог - изготавливает протезы и коронки.

Историческим синонимом к "стоматолог" был термин "одонтолог" - это врач с полноценным медицинским образованием, который специализировался на лечении зубов и челюстно-лицевой хирургии, говорится в публикации Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца. В англоязычных странах стоматолог называется dentist, что происходит от латинского dens ("зуб"), однако в профессиональном смысле современный стоматолог - это именно квалифицированный врач-стоматолог.

Смотрите видео о самых распространенных ошибках, которые мы допускаем во время чистки зубов:

Как называли врачей зубов на Руси

На Руси врачей, которые занимались зубами, называли зубными знахарями или зубными мастерами. В сельской местности зубную боль часто лечили травниками, костоправами или знахарками, которые знали народные методы лечения.

Иногда зуболечением занимались и цирюльники, банщики или фельдшеры, которые выполняли удаление зубов, кровопускание и простые операции. Они не имели профессионального образования и выполняли роль народных врачей до эпохи формирования науки стоматологии.

Когда возникла стоматология

Стоматология как отдельная отрасль медицины имеет древнее происхождение - ее истоки уходят еще к древним цивилизациям. Самые первые свидетельства стоматологического вмешательства датируются примерно 7000 годом до нашей эры. Тогда археологи обнаружили на территории современного Пакистана черепа с просверленными зубами, что свидетельствует о попытках лечения зубной боли или инфекций.

В Древнем Египте (около 3000 года до н.э.) уже существовали специальные "зубные врачи", которые занимались лечением зубов, изготавливали протезы и даже проводили хирургические вмешательства. В трудах Гиппократа и Галена, выдающихся медиков античности, упоминаются методы лечения зубов, воспаления десен и удаления зубного камня.

Как отдельная наука, стоматология начала формироваться в Средневековье, но настоящий прорыв произошел в XVIII веке, когда француз Пьер Фошар, которого считают "отцом современной стоматологии", издал труд "Хирург-стоматолог" (1728). Именно тогда стоматология приобрела четкую структуру как медицинская специальность, пишет Черниговская областная стоматологическая поликлиника.

Развитие профессиональной стоматологии в Украине началось с открытием в 1805 году Харьковского университета, где впоследствии появились первые лекции по хирургии, включая стоматологические аспекты. Во второй половине XIX века в городах Украины появляются частные кабинеты зубных врачей, которые получали образование преимущественно за рубежом.

Официальный статус стоматология получила в XX веке, с появлением специализированных кафедр в медицинских университетах. Например, в Киевском медицинском институте стоматологический факультет был открыт в 1920-х годах.

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Об источнике: Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - высшее медицинское учебное заведение Украины, расположенное в г. Киеве. Подготовка врачей в НМУ осуществляется на факультетах университета и состоит из двух обязательных этапов: додипломной и последипломной подготовки.

На додипломном этапе обучение осуществляется по образовательно-профессиональным программам общей врачебной подготовки специалиста образовательно-квалификационного уровня "магистр" ("специалист: до 2016 года). После усвоения образовательно-профессиональной программы общей врачебной подготовки по базовым специальностям в соответствии с учебным планом специалисту присваивается квалификация - "врач" и предоставляется право выполнения профессиональной работы врача-интерна.

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