Стоит избегать такой ошибки, чтобы зубы оставались ослепительно белыми.

https://glavred.info/life/stomatolog-predupredil-ob-odnoy-sereznoy-oshibke-iz-za-kotoroy-zhelteyut-zuby-10614263.html Ссылка скопирована

Стоматолог предупредил об одной серьезной ошибке, из-за которой желтеют зубы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой ошибки стоит избегать, чтобы зубы не пожелтели

Почему важно смачивать щетку водой перед чисткой зубов

Чтобы зубы были здоровыми и имели привлекательный вид, за ними нужно регулярно и правильно ухаживать. Стоматолог поделился одной типичной ошибкой, которая часто является причиной того, почему зубы желтеют, и которую легко исправить.

Британский стоматолог Ферах Хамид рассказал об одной из главных причин, почему зубы могут приобретать желтый окрас, пишет Главред со ссылкой на ladbible.

видео дня

Он отметил, что перед тем, как наносить зубную пасту, щетку нужно смочить. Нанесение зубной пасты на сухую щетку может нанести больше вреда, чем пользы. Если не хватает воды, которая действует как смазка для зубов, они, скорее всего, пожелтеют, отмечает врач.

"Чистка зубов определенным образом, например без воды или сразу после употребления кислой пищи, может со временем сделать их менее белыми... Сначала сухая щетка может показаться полезной для удаления поверхностных пятен, но без воды зубная паста плохо распределяется", - сказал Ферах Хамид.

Доктор Хамид подчеркнул, что смачивание щетины может серьезно защитить здоровье зубов, ведь когда мы смачиваем щетину, она размягчается.

"Это означает, что когда вы чистите смоченной в воде щеткой, она более бережно относится к вашим деснам и зубам, и это помогает избежать любого раздражения или повреждения", - сказал стоматолог.

Также он привел примеры кислых продуктов и напитков, сразу после употребления которых не стоит чистить зубы. К этому списку относятся, в частности, помидоры, цитрусовые, мясо и алкоголь.

Доктор Эззард Ролле из Колумбийского университета также добавил, что нельзя чистить зубы после употребления кислых продуктов.

"Мы однозначно рекомендуем воздержаться от чистки зубов после употребления любой кислоты, например, газировки, сока или кислых конфет. Причина этого в том, что когда кислоты попадают в рот, они ослабляют зубную эмаль, которая является внешним слоем зуба. После того, как вы съели или выпили что-то кислое, я всегда рекомендую промыть рот или выпить воды, которая запускает процесс реминерализации эмали", - сказал Эззард Ролле.

Вас также может заинтересовать:

Что известно о LADbible Group Limited? LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред