Зачем ставят виниры: стоматолог назвал причины и основные противопоказания

Вы узнаете:
- Что такое виниры
- Когда их ставят
- Какие есть показания и противопоказания
Виниры - это фарфоровые или керамические накладки, которые устанавливаются на зубы, чтобы изменить их внешний вид. Такие накладки позволяют корректировать нарушения формы или цвета зубов, а также защищают зубы.
Виниры могут ставить, например, при наличии щелей и промежутков между зубами, искривленной формы зуба, стирании зубов не более второй степени, трещин и сколов не более второй степени, изменении цвета эмали и т.д.
В то же время есть ряд противопоказаний, на которые стоит обращать внимание. В список противопоказаний входят, в частности, неправильный прикус, отсутствие моляров, вторая и более степень стирания зубов, наличие пломбы на большей части зуба, высокая степень разрушения зубов, бруксизм и тому подобное.
Стоматолог Григорий Бадалян в видео на YouTube-канале "Здорова розмова" рассказал, какие есть противопоказания для виниров.
"К винирам есть очень ограниченные показания. Если зубы у вас имеют большое количество пломб, если там удален нерв, если там поражена не только одна поверхность, то это уже нужна коронка", - пояснил стоматолог.
Во время подготовки зубов к установке виниров проводиться контурирование, или пришлифовка. Это нужно для того, чтобы виниры нормально поместились на зуб и выглядеть естественно. Если виниры ставятся только для коррекции эстетики, то будет проводиться минимальная пришлифовка.
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