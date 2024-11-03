Зачем ставят виниры: стоматолог назвал причины и основные противопоказания

На самом деле виниры можно ставить не всем - есть ряд противопоказаний.

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Стоматолог назвал причины и основные противопоказания к винирам/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Что такое виниры

Когда их ставят

Какие есть показания и противопоказания

Виниры - это фарфоровые или керамические накладки, которые устанавливаются на зубы, чтобы изменить их внешний вид. Такие накладки позволяют корректировать нарушения формы или цвета зубов, а также защищают зубы.

Виниры могут ставить, например, при наличии щелей и промежутков между зубами, искривленной формы зуба, стирании зубов не более второй степени, трещин и сколов не более второй степени, изменении цвета эмали и т.д.

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В то же время есть ряд противопоказаний, на которые стоит обращать внимание. В список противопоказаний входят, в частности, неправильный прикус, отсутствие моляров, вторая и более степень стирания зубов, наличие пломбы на большей части зуба, высокая степень разрушения зубов, бруксизм и тому подобное.

Стоматолог Григорий Бадалян в видео на YouTube-канале "Здорова розмова" рассказал, какие есть противопоказания для виниров.

"К винирам есть очень ограниченные показания. Если зубы у вас имеют большое количество пломб, если там удален нерв, если там поражена не только одна поверхность, то это уже нужна коронка", - пояснил стоматолог.

Во время подготовки зубов к установке виниров проводиться контурирование, или пришлифовка. Это нужно для того, чтобы виниры нормально поместились на зуб и выглядеть естественно. Если виниры ставятся только для коррекции эстетики, то будет проводиться минимальная пришлифовка.

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