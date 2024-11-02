Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

Непросто будет заметить, где именно спряталось число 88 - много других деталей будут отвлекать внимание.

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Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Оптические иллюзии - это сложные картинки, которые играют с нашим умом и проверяют, насколько хорошо мы видим детали. В то же время такие загадки являются не только отличным способом проверить себя, но и хорошим методом, как потренировать свою внимательность.

Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться все легче и легче

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В следующей загадке нужно отыскать число 88 среди большого количества чисел 89, пишет jagranjosh.

Сделать это точно будет непросто, ведь это загадочное число спрятано очень хорошо. Придется быть очень старательными и внимательными, чтобы заметить его.

При этом придется спешить, ведь на разгадывание загадки дается ограниченное количество времени - всего 6 секунд. Не всем удастся справиться настолько быстро.

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд/ jagranjosh

Попробуйте максимально сосредоточиться, не отвлекаться ни на что другое и разгадать загадку настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет найти число 88/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

Также ранее Главред рассказывал о головоломке, в которой ошибку на картинке найдет только гений - на загадку дается всего 5 секунд. Найти ответ на вопрос, что именно не так на рисунке, будет непросто.

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