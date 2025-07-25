Кратко:
- Что сделала жена Преснякова
- В чем ее заподозрили в РФ
В террористической России молодая жена внука Аллы Пугачевой Алена Преснякова пустилась во все тяжкие, пока ее муж - Никита Пресняков строит карьеру в США.
На своей странице в Instagram, она выпустила видео, как исполняет интимный танец при приглушенном свете на высоких каблуках. Российские пропагандисты уже истерят и пишут, что молодая женщина пустилась во все тяжкие, пока внук Аллы Пугачевой проживает в Америке и не собирается возвращаться в террористическую Россию.
Отметим, что слухи о том, что Пресняков будет разводиться со своей женой ходят уже давно. Их подогревает то, что пара уже некоторое время живет по-отдельности и в разных странах.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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О персоне: Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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