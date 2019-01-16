"Из-под суда - на выборы": Насиров начал "поход" в президенты

Роман Насиров / "РБК-Украина"

Находящийся под следствием экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал пакет документов, необходимый для регистрации кандидатом на грядущие выборы президента Украины.

Об этом сообщает портал УП со ссылкой на пресс-секретаря Центризбиркома Константина Хивренко. "Около 16:45 господин Насиров принес и сдал документы для регистрации его кандидатом на выборах президента как самовыдвиженца", − сказал он.

Теперь, согласно украинскому законодательству, на протяжении пяти суток ЦИК обязан зарегистрировать Насирова либо отказать в регистрации.

К слову, бывший глава ДФС до сих пор находится под следствием по двум статьям УК – "злоупотребление властью и служебным положением" и служебный подлог.

Напомним, ранее Центизбирком официально зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты. Позднее стало известно, что на выборы пойдет бывший глава СБУ.