Дело Насирова: Стало известно, на сколько суд продлил меру пресечения

Шевченковский районный суд столицы Украины продлил на два месяца меру пресечения отстраненному руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Такое сообщение опубликовал портал "УНН". Залог Насирова, по которому он был выпущен на свободу, продлили до 19 марта нынешнего года.

Кроме того, суд возложил на него несколько процессуальных обязанностей − носить электронное средство контроля (браслет), сдать заграничные паспорта, а также не покидать пределы Киевской области.

К слову, Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Швейцарии расследуют работу оффшоров в деле Насирова.