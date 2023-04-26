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МИД Чехии остро ответило России: "Лавров – клоун, руководство РФ предстанет перед трибуналом"

Алёна Воронина
26 апреля 2023, 11:55 обновлено 26 апреля, 12:10
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Глава чешского МИД подчеркнул, что Россия – страна-террорист, руководство которой ждет международный трибунал.
Ян Липавский, Сергей Лавров
Глава МИД Чехии остро ответил России/ УНИАН, сайт Кремля

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова клоуном. Также он назвал страну-агрессора Россию террористом и напомнил, какая судьба ждет руководство РФ.

Таким образом Липавский отреагировал на комментарии Лаврова о президенте Чехии Петре Павеле. Соответствующий пост чешский чиновник обнародовал в Twitter.

"Заявления клоуна Лаврова в адрес нашего президента Петра Павла вызывают смех. Россия является террористическим государством, и ее руководство предстанет перед международным трибуналом", – написал Липавский.

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Он не уточнял, о каких именно словах Лаврова идет речь. Однако недавно российский министр иностранных дел заявил, якобы реакция президента Чехии на позицию Китая в отношении Украины "не соответствует политическим нормам". Лавров высказался, якобы заявления чешского президента "не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля".

Президент Чехии Петр Павел ранее в интервью изданию Politico говорил, что нельзя доверять Китаю как посреднику для установления мира между Украиной и РФ, ведь Пекину выгодно, чтобы война продолжалась.

Позиция Чехии относительно войны РФ против Украины

Ранее избранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине следует разрешить вступить в НАТО, как только закончится война. По его словам, Украина "морально и практически готова" присоединиться к Альянсу.

Позже Павел высказал мнение, что Украина должна пойти в контрнаступление против российских оккупантов в этом году. По его словам, если это не будет сделано в этом году, дальше будет труднее получить помощь от союзников на новую попытку. Секретарь СНБО Алексей Данилов на такое заявление Павела ответил, что украинское контрнаступление не лимитировано временем. Заявления о " единственной возможности" для контрнаступления Данилов называет "новым инфотрендом".

В то же время со стороны Павела звучали неоднозначные заявления, что Украине возможно придется пойти на уступки РФ. Министр иностранных дел дел Дмитрий Кулеба жестко отреагировал на такие заявления чешского президента. Кулеба назвал недопустимым склонение Украины к уступкам.

Смотрите видео о том, что политический деятель и публицист Андрей Пионтковский думает о заявлениях Лаврова о ядерном оружии:

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