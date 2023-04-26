ВСУ "демилитаризовали" депутата из Хакасии, который воевал в составе ЧВК "Вагнер"

Это не первая смерть российского депутата на войне в Украине, однако Иванов был первым из депутатов и чиновников, которые ушел воевать вместе с "вагнеровцами".

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Депутат из Республики Хакассия Дмитрий Иванов ликвидирован в Украине / Фото t.me/konovalov_khakasia19, скриншот

ВСУ ликвидировали российского депутата-коммуниста Дмитрия Иванова из Республики Хакасия. Он воевал в рядах ЧВК "Вагнера" вместе с другими наемниками и бывшими заключенными. О гибели депутата без подробностей сообщил в Telegram глава республики Валентин Коновалов.

46-летней депутат-оккупант был многодетным отцом, у него остались пятеро детей.

Как пишут пропагандисты, Иванов отправился на войну в Украину в рядах "вагнеровцев" в феврале 2023 года. Такое решение он объяснял тем, что "прошел Чечню". Оккупант был уверен, что его "боевой опыт" поможет "вагнеровцам" уничтожать украинские города.

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По данным ИА "Хакасия", Иванов погиб ещё 27 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

К слову, это не первая смерть российского депутата на войне в Украине, однако Иванов был первым из депутатов и чиновников, который ушел воевать в составе ЧВК "Вагнер". В октябре прошлого года в Украине погиб депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков.

Депутат из Татарстана Эдуард Шарафиев, побывавший на фронте полтора месяца, после возвращения начал предлагать отправлять на войну артистов и оправдывать "военными задачами" неявки на заседания Госсовета.

Напомним, на войне в Украине ликвидировали "вагнеровца", который до вступления в ЧВК сидел в тюрьме за убийство матери и сестры. 32-летний наемник ЧВК "Вагнер" из Ростовской области Роман Лазарчук был "демилитаризован" еще 17 декабря.

Как сообщал Главред, под Москвой нашли еще одно кладбище наемников частной военной компании "Вагнера", которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились еще 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат вагнеровцам.

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