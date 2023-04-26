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"Сначала уничтожим Крымский мост и Черноморский флот": ВСУ могут освободить Крым летом – Маломуж

Алёна Воронина
26 апреля 2023, 09:55 обновлено 26 апреля, 10:10
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Для деоккупации полуострова нужно будет провести эффективную подготовку и разбить оккупантов в районе перешейка, чтобы иметь возможность двигаться дальше.

Николай Маломуж, Крым
Маломуж спрогнозировал сроки освобождения Крыма/ Главред, УНИАН

По оптимистическому сценарию украинские военные могут провести операцию по освобождению Крыма от российских оккупантов в середине или конце лета 2023 года. Но этому будет предшествовать тщательная подготовка.

В начале операции по деоккупации нужно будет ударить по крымской группировке российских захватчиков в районе перешейка. Когда удастся разбить там врагов, защитники Украины смогут двигаться дальше в северо-восточный Крым. Такое мнение высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Обозревателю".

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По его словам, украинские военные смогут превратить Крым в ловушку для оккупантов, когда уничтожат Крымский мост. Также Силы обороны Украины при наличии необходимого оружия смогут разбить Черноморский флот страны-агрессора России.

"Россияне называют Крым неприступной крепостью, но если рассматривать его в таком формате, то это скорее ловушка. Если будет уничтожен еще и Крымский мост, она закроется. Тогда с помощью дальнобойной артиллерии и дронов украинские Силы обороны смогут наносить удары по Черноморскому флоту, ракетоносцам, подводным лодкам и т. п., в результате чего он станет небоеспособным. Как я понимаю, это будет нашей стратегией", – отмечает Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Он считает, что такую кампанию по освобождению Крыма, возможно, удастся провести до конца лета.

"Думаю, такая кампания при всех оптимистических сценариях может проводиться в середине или конце лета – с учетом подготовки, проведения операции, захода в Крым и его полного освобождения", – сказал генерал армии.

По его словам, освобождение юга Украины от оккупантов может начаться в мае-июне этого года "плюс несколько месяцев проведения операции".

Освобождение Крыма

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что российские оккупационные войска понимают, что битвы за Крым им не избежать. В связи с этим захватчики готовятся к обороне. Как отметила Гуменюк, россияне не смогут насладиться отдыхом на Крымском полуострове этим летом, ведь этот сезон будет очень "хлопковым" для врага.

Также Гуменюк отмечала, что взрывы в бухте Черноморского флота, которые произошли утром 24 апреля, можно считать началом освобождения Крыма. Украинские ракеты уже вызывают страх у российских захватчиков, поскольку эти взрывы продемонстрировали способность ВСУ действовать очень эффективно.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

Смотрите в видео, что российский правозащитник Марк Фейгин думает о перспективах освобождения Крыма от российских окупантов:

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