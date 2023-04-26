Держитесь подальше от военных объектов: В ГУР не советуют русским идти на военный парад 9 мая

Украина и военная разведка владеют всей информацией о всех мерах россиян, которые запланированы на 9 мая, заявил Андрей Юсов.

https://glavred.info/ukraine/derzhites-podalshe-ot-voennyh-obektov-v-gur-ne-sovetuyut-russkim-idti-na-voennyy-parad-9-maya-10465912.html Ссылка скопирована

Андрей Юсов, Владимир Путин / УНИАН, скриншот YouTube

В ГУР МО Украины советуют россиянам не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов так прокомментировал обнародованные документы о подготовке россиян к отражению нападения с воздуха во время военного парада, пишет Обозреватель.

По его словам, Украина и военная разведка владеют всей информацией о всех мерах россиян, которые запланированы на 9 мая.

видео дня

"Конечно, если говорить о каких-то акцентах или советах, то, думаю, что рядовым россиянам, гражданским, мирным жителям, которые не связанные с военными преступниками, которые не связаны с военными преступлениями и агрессией России против Украины, стоит все дни, как, собственно, и все грядущие, избегать присутствия и нахождения рядом с военными преступниками и рядом с военными объектами, которые могут использоваться в агрессии так называемой Российской Федерации против Украины", – заявил представитель ГУР Минобороны.

Он отметил, что справедливое наказание найдет военных преступников РФ в любое время.

"Я думаю, что эта формулировка самодостаточна. Украина делает и будет делать все, чтобы защитить себя от военной агрессии современной так называемой Российской Федерации – Московии", - отметил Юсов.

Как сообщал Главред, местные власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Опасаются, мол, "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.

Отмена парадов связана с тем, что у стране-агрессоре попросту не осталось боеспособной техники, уверен военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула. В интервью Главреду он пояснил, что для того, чтобы проводить парад 9 мая, на нем надо что-то показывать.

Вам может быть интересно: