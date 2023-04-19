"Показывать нечего, в Кремле боятся": эксперт объяснил, почему в РФ массово отменяют парады к 9 мая

В приграничных с Украиной российских регионах начали массово отменять мероприятия к 9 маю. Это связано с тем, что у стране-агрессоре попросту не осталось боеспособной техники, уверен военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.
В интервью Главреду он пояснил, что для того, чтобы проводить парад 9 мая, на нем надо что-то показывать.
"Но вся та техника, которая была на парадах, уже разбита в Украине. Показывать нечего. Что Путин привезет на парад – танки Т-65 и Т-64 будет снимать технику с позиций и везти ее в Москву, а потом обратно? Нечего показать, вот в чем дело. Поэтому, конечно, они и отменяют эти парады", - отметил эксперт.
Также Притула подчеркнул, что в Кремле опасаются реальных выступлений недовольства россиян.
"Они будут избегать скопления людей, чтобы они между собой не общались, потому что это может быть неконтролируемо. Но показывать действительно уже нечего", - подытожил полковник запаса.
Как сообщал Главред, местные власти города Белгород, с территории которого войска страны-оккупанта России наносят ракетные и артиллерийские удары по Харькову и Харьковской области, решили не проводить свой парад к 9 мая. Опасаются, мол, "удара со стороны ВСУ" по военной технике и армии захватчиков.
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