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"Люди будут убивать друг друга в Москве": в Сеть попал разговор близкого к Путину миллиардера

Анна Ярославская
26 апреля 2023, 07:43 обновлено 26 апреля, 07:53
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Диалог между, предположительно, Романом Троценко и Николаем Матушевским произошел в начале января 2023 года.
Роман Троценко и Николай Матушевский
Роман Троценко и Николай Матушевский якобы критиковали нынешнюю кремлевскую власть / Фото: Википедия, instagram.com/n.matushevskiy

В Сеть "слили" разговор якобы российских миллиардера Романа Троценко и бизнесмена Николая Матушевского, во время которого они обсуждают ситуацию в России и критикуют действующую кремлевскую власть. Аудиозапись опубликована на Youtube-канале издания Настоящее время.

Роман Троценко – бывший президент "Объединенной судостроительной корпорации" и экс-советник президента "Роснефти" Игоря Сечина, один из относительно близких к российскому диктатору Владимиру Путину бизнесменов. Николай Матушевский – давний приятель Троценко и создатель московского дизайн-завода "Флакон", которы публично сочувствует оппозиции.

Диалог между, предположительно, Троценко и Матушевским произошел в начале января 2023 года. В первой части беседы двое мужчин, которые называют друг друга Коля и Рома, обсуждают отдых на Бали и отсутствие перспектив в РФ, отмечая, что в Индонезии "за десять лет все вырастет в десять раз, а в России – упадет вдвое".

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Затем собеседники переходят к обсуждению войны России и Украины.

"К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то [болванов] (неценз., - ред), которые исповедуют какие-то странные композиции XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом... Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы", - устало говорит мужчина по имени Роман.

Коля рассказывает, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, "начиная с Ельцина [...] до последнего, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных".

"Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей?" – спрашивает собеседника Роман.

"Никакой же концепции "дальше" нет. Они умрут... в какой-то момент и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня", – продолжает мужчина с голосом, который приписывается Троценко.

"Потом эта простая [истина] дойдет до всех, до каждого. И выяснится, что уже поздно. Люди не смогут вывести деньги, не смогут уехать, их дети призваны на войну... [Ужас], короче", – заканчивает он мысль.

После того как журналист связался с Матушевским, тот сообщил, что не знает, о чем идет речь, и попросил ссылку на запись. Спустя примерно 40 минут (столько же длится сама запись, – ред.) Матушевский сказал, что "этого разговора не было".

Он добавил, что последний раз общался с Троценко в 2022 году и уж точно никогда не обсуждал политику.

"Я думаю, это фейк или чья-то нелепая шутка с применением ИИ [искусственного интеллекта]", – сказал Матушевский.

Издание пишет, что в пользу того, что запись может быть настоящей, свидетельствуют сразу несколько фактов. Во-первых, во время разговора Матушевский утверждает, что находится на Бали, что подтверждают фотографии из его Instagram. Во-вторых, номер телефона, с которого, предположительно, звонил Роман (его журналистам предоставил источник), соответствует номеру Троценко, который есть в распоряжении редакции. В-третьих, детали в разговоре сходятся с информацией о бизнесменах. Так, Роман называет себя "Романом Викторовичем" и говорит о том, что ему через десять лет будет 62 года. Кроме этого, Николай неоднократно говорит о проектах "Флакона", которым владел до 2021 года.

Впрочем, официально доказать подлинность этой аудиозаписи можно было бы только в результате профессиональной аудиоэкспертизы.

Смотрите видео Настоящего времени об утечке разговора "миллиардера Троценко" и "бизнесмена Матушевского":

Что известно о Романе Троценко и Николае Матушевском

Троценко входит в число самых богатых российских бизнесменов. В 2023 году Forbes оценил его состояние в $3,8 млрд.

Матушевский известен как создатель ряда творческих пространств, в том числе московского дизайн-завода "Флакон". Идею этого проекта Матушевскому предложил Троценко, которого тот называл "школьным товарищем".

У Троценко тоже есть культурный проект, вместе с женой Софией он развивает московский арт-кластер "Винзавод".

До начала полномасштабной войны страны-агрессора России с Украиной Троценко регулярно участвовал во встречах Путина с крупным бизнесом. Но 24 февраля 2022 года, когда через несколько часов после нападения на Украину Путин собрал бизнесменов в Кремле, Троценко среди них не оказалось. Впоследствии многие участники той встречи попали под западные санкции. Миллиардер также не был замечен на последнем ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте 2023 года, где выступал Путин.

Как сообщал Главред, ранее в сеть попал якобы разговор российского продюсера Иосифа Пригожина и бывшего члена Совета федерации РФ Фархада Ахмедова, во время которого они в нецензурных выражениях оскорбляют Путина, его приближенных и критикуют террористическую власть РФ. Полную версию можно прослушать тут.

Пригожин и Ахмедов выражают обеспокоенность тем, что преступления Путина против Украины неизбежно приведут к краху РФ, а те, кто его поддержал, уже считаются преступниками. Их пугают перспективы понести наказание вместе с президентом страны-агрессора.

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