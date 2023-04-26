В боях с оккупантами на Донбассе погиб защитник из Ровненской области

В боях за свободу Украины погиб Андрей Мизера из города Острог Ровненской области. Защитник получил несовместимую с жизнью минно-взрывную травму.
Герой погиб вблизи населенного пункта Павловка Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками. Об этом в Facebook сообщает городской совет Острога.
Жизнь военнослужащего оборвалась 17 апреля. Защитнику Украины было 29 лет.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Пусть память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Вечная память и вечная Слава Героям Украины! Герои не умирают", – говорится в сообщении городского совета.
Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.
Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.
Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.
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