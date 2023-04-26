Украинские пограничники придумали новый способ подшучивать над белорусскими коллегами

На Житомирском и Ровенском участках границы громко включают сигнал воздушной тревоги, чтобы белорусские пограничники "не расслаблялись".

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Украинские пограничники оригинальным способом подсмеиваются над белорусскими коллегами/ ГПСУ, УНИАН

Украинские пограничники снова подсмеиваются над белорусскими коллегами. На этот раз они придумали новый способ подшучивания – очень громко включают на границе сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщили в ГПСУ со ссылкой на видео, обнародованное белорусским оппозиционным изданием "Белсат". Отмечается, что такие сигналы тревоги звучат на Житомирском и Ровенском участках.

"Такие меры направлены на то, чтобы соседи, которые еще не определились, на чьей они стороне, всё же понимали, что если тревога раздается несколько раз днем и ночью – это ужасно", – говорят украинские пограничники.

видео дня

Ранее сообщалось, что украинские пограничники установили на дереве возле границы с РБ манекен в форме российской оккупационной армии и назвали его "Валера". Также они установили на границе сине-желтый и белорусский национальный бело-красно-белый флаги.

Украинские пограничники оригинальным способом подсмеиваются над белорусскими коллегами/ скрин

Смотрите видео о том, как украинские пограничники пытаются показать белорусским коллегам, что постоянно слушать сирену – это страшно:

Роль Беларуси в войне против Украины

Ранее сообщалось, что государство-оккупант Россия собралась разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси возле границ стран НАТО. К 1 июля на территории РБ будет подготовлено соответствующее хранилище. Перемещать туда тактическое ядерное оружие понадобилось, мол, "для обеспечения безопасности Союзного государства". Об этом заявил российский посол в Беларуси Борис Грызлов.

После этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, якобы РФ передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который может наносить удары не только обычными ракетами, но и ядерным оружием.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что страна-оккупант РФ осуществляет попытки использовать ядерные угрозы для того, чтобы сдержать военную помощь Украине перед контрнаступлением ВСУ. Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси не повлияет на ход войны, а заявления Шойгу о передаче Минску авиации и Искандеров являются частью информационной операции.

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