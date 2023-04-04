Может нести ядерные ракеты: Шойгу заявил, что РФ передала Беларуси "Искандер-М"

О передаче ракет сообщил глава Минобороны страны-оккупанта России.

РФ передала Беларуси носитель ядерного оружия "Искандер-М"/ Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который может наносить удары не только обычными ракетами, но и ядерным оружием.

Об этом сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщают российские пропагандистские СМИ. О передаче "Искандера" было сообщено во вторник, 4 апреля.

"Вооруженным силам Беларуси передан оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-М. Он может использовать ракеты как в обычном, так и ядерном исполнении", – заявил Шойгу.

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Также он сказал, якобы в понедельник, 3 апреля, на одном из российских полигонов белорусских военных начали обучать, как применять такое оперативно-тактическое ракетное оружие якобы "для защиты так называемого "Союзного государства".

Кроме этого, министр обороны страны-агрессора РФ заявил, что якобы часть самолетов штурмовой авиации Беларуси "получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении".

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина. В МИД подчеркнули, что заявление Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в РБ – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут одержать победу на поле боя и переходят к подобным действиям.

Белорусский политический и общественный деятель Андрей Санников отмечал, что из-за ядерного оружия России Беларусь должны объявить зоной международной ответственности. По его словам, сегодня ситуация такая, когда нужно снова говорить о Будапештском меморандуме.

После этого российский посол в Беларуси Борис Грызлов сказал, что Россия собралась разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси у границ стран НАТО. К 1 июля на территории РБ будет подготовлено соответствующее хранилище. Перемещать туда тактическое ядерное оружие понадобилось, мол, "для обеспечения безопасности Союзного государства".

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