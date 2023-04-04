Оккупанты провалили план Путина: теперь РФ сосредоточится на трех основных задачах – эксперт

Захватчики, в частности, могут пойти ва-банк и попытаться расширить линию фронта на одном из направлений.

РФ сосредоточится на трех основных задачах на фронте, говорит эксперт Александр Мусиенко/ сайт Кремля, Минобороны РФ, Facebook Мусиенко

Российские захватчики не смогли захватить весь Донбасс в установленные российским диктатором Владимиром Путиным сроки. Поэтому теперь российская оккупационная армия сосредоточится на трех основных задачах.

В частности, российские оккупанты могут попробовать пойти ва-банк и немного расширить линию фронта за счет Запорожского направления. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, первая задача, на которой могут сконцентрироваться российские оккупанты – это наступление на тех направлениях, где они рассчитывают добиться хоть каких-то успехов. Так, захватчики могут продолжить наступление в Авдеевке, Бахмуте, Угледаре – там возобновились штурмовые действия.

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При этом, по словам эксперта, на Лиманском направлении захватчики немного изменили вектор своих атак и пытаются обходить через Белогоровку и западнее Сватово.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко – блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Вторая задача – захватчики могут попытаться пойти ва-банк и пытаться немного расширить линию фронта за счет Запорожского направления. Мусиенко отмечает, что с военной точки зрения это им ничего не даст, но таким образом враг может попытаться растянуть украинские силы.

Третья задача, которую могут ставить перед собой оккупанты в ближайшей перспективе – подготовка к обороне от наступления украинских военных.

"Это тоже заметно, что делает враг по всей линии фронта, и на юге, и на востоке. Они укрепляют линии обороны, понимая, что для них может наступить момент, когда они не в силах будут продолжать интенсивные атаки и вынуждены будут перейти к обороне", – отмечает Мусиенко.

Война в Украине

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ для обстрелов Украины начала всё чаще применять планирующие бомбы. Такие авиабомбы могут поражать цели на расстоянии до 70 км. Захватчики выпускают их из самолетов Су-34 и Су-45. При этом вражеские самолеты, выпуская такие бомбы, не входят в зону поражения украинской ПВО, поэтому такое оружие является новым вызовом для Украины.

Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 4 апреля, ударили по югу Украины дронами-камикадзе. Всего военными страны-агрессора России было запущено 17 дронов, украинская противовоздушная оборона сбила 14 из них. Было попадание в предприятие в Одесской области.

Издание The Washington Post пишет, что страна-агрессор Россия начала готовить аннексированный Крым к контрнаступлению ВСУ. Всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений. Однако Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле".

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