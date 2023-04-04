РФ применяет планирующие авиабомбы весом 500 кг, от них пока нечем защищаться – Игнат

Планирующие бомбы могут лететь на расстояние до 70 километров, страна-агрессор Россия за сутки может применять до 20 таких авиабомб.

Игнат рассказал о новой опасности со стороны РФ/ Минобороны РФ, "АрмияИнформ"

Российские оккупанты для обстрелов Украины начали всё чаще применять планирующие бомбы. Такие авиабомбы могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. Захватчики выпускают их из самолетов Су-34 и Су-45.

За сутки оккупанты могут выпустить по территории нашего государства до 20 таких авиабомб. При этом вражеские самолеты, выпуская такие бомбы, не входят в зону поражения украинской противовоздушной обороны. Поэтому такое оружие является новым вызовом для Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас у Украины нет сил и средств, чтобы реагировать на этот вызов. Чтобы поражать вражеские самолеты с такими бомбами, нашему государству нужны дальнобойные системы, такие как Patriot, и западные истребители, которые могут применять ракеты класса "воздух-воздух" на больших расстояниях.

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Игнат подчеркнул, что российские захватчики будут искать новые методы, чтобы нанести вред Украине. Корректированные авиационные бомбы являются одной из составляющих тактики оккупантов.

Также представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что 500-килограммовая бомба наносит большие разрушения. Украине нужно реагировать на такие вызовы, ведь российские оккупанты могут начать чаще использовать такие бомбы.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в ближайшее время страна-агрессор Россия может осуществить очередную массированную ракетную атаку по территории Украины, поскольку захватчики вывели в Черное море ракетоносители с "Калибрами".

Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 4 апреля, ударили по югу Украины дронами-камикадзе. Всего военными страны-агрессора России было запущено 17 дронов, украинская противовоздушная оборона сбила 14 из них. Было попадание в предприятие в Одесской области.

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