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"Мой папа поехал вас бомбить": российские школьницы радуются убийствам украинцев

4 апреля 2023, 08:55
Дети высказались в сети, якобы это "хорошо", что россияне бомбят украинцев.
Российские военные, российские школьницы
Российские школьницы радуются убийствам украинцев/ Минобороны РФ, скрин

В то время, как российская оккупационная армия совершает преступления в Украине и убивает невинных людей, в стране-агрессоре РФ даже детей учат "прославлять" войну против украинцев. В сети распространилось видео, на котором двое российских школьниц выражают радость от того, что Украину бомбят.

Видео обнародовал TikTok-канал "Dreamscape UA". В ролике российские школьницы разговаривают с украинцем в специальном приложении для общения.

Дети поздоровались с украинским блогером, а потом сразу спросили у него, почему он сейчас не в подвале. Когда блогер в ответ на это задал вопрос, почему девочка так радостно об этом спрашивает, другая школьница ответила, что ее папа уехал на войну, чтобы бомбить украинцев.

видео дня

Когда блогер уточнил, считают ли они, что это хорошо, они ответили утвердительно.

Далее российские школьницы начали доказывать, якобы "Путин лучше Зеленского", а одна из девушек назвала президента Украины Владимира Зеленского "ходячим клоуном".

Российские школьницы
Российские школьницы радуются убийствам украинцев/ скрин

В комментариях к опубликованному ролику пользователи выразили свое возмущение таким поведением школьниц и подчеркнули, что понятно, кем они вырастут в будущем.

Комментарии к видео с российскими школьницами
Комментарии пользователей/ скрин

Ранее сообщалось, что глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме страны-агрессора России Сергей Миронов опозорился в соцсети, вступив в словесный спор с бывшим послом Украины в Австрии Александром Щербой. Российский депутат призвал в соцсетях не останавливать войну, и когда ему ответил экс-посол Украины, депутату от стыда за себя пришлось удалять комментарии.

Напомним, ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал достижением России побег оккупантов из Херсона. В студии пропагандистского телеканала РФ разгорелся спор между пропагандисткой Скабеевой и Гурулевым. Когда Скабеева признала успешность контрнаступления украинских военных в Харьковской и Херсонской областях, депутат Госдумы очевидно испугался такой "хвалебной риторики" в сторону Украины и поспешил заявить, якобы "оккупанты вышли из Херсона сами и это достижение".

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