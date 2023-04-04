Убийство Татарского может стать переломным моментом для РФ в войне с Украиной – Bloomberg

Татарский вел Telegram-канал, где резко критиковал военное руководство за неудачи на поле боя. Его ликвидация может быть связана с разборками групп внутри РФ.

Владлен Татарский был убит в результате взрыва 2 апреля / Фото Telegram

Ликвидация российского топ-пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) может быть связана с разборками групп внутри РФ. Есть вероятность, что его убийство может стать переломным моментом для страны-агрессора РФ в войне против Украины.

Как пишет издание Bloomberg, взрыв, в результате которого погиб российский "военкор", произошел в родном городе кремлевского диктатора Путина Санкт-Петербурге, в ресторане, связанном с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Наемники этой группы уже многие месяцы безуспешно пытаются захватить Бахмут на Донбассе.

Фомин вел Telegram-канал, который пользовался популярностью в РФ (более 570 тысяч подписчиков), где в последнее время резко критиковал военное руководство оккупантов за неудачи на поле боя.

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Другие российские пропагандисты также начали жаловаться, что РФ грозит неминуемое военное поражение, ведь Украина накапливает силы и бронетехнику и готовит контрнаступление.

"Прорыв Украины в масштабах прошлого года, когда она вернула себе Харьковскую область и Херсон, скорее всего, еще больше усилит напряженность между соперничающими группировками в России из-за ответственности за неудачную войну", – пишет издание.

Издание пишет, что на самом деле для России все идет совсем не так, как планировали в Кремле.

"Теперь Украина готовится вернуть себе оккупированные территории, Путин обвиняется в военных преступлениях, а Татарский мертв. Москва обвинила в убийстве Украину. Независимо от того, кто несет ответственность, с тех пор, как Путин начал вторжение, кажется, что все идет не так, как ожидала Россия", – отмечает Bloomberg.

Убийство Владлена Татарского - что известно

В воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербург произошел взрыв в кафе Street food bar. В результате инцидента погиб российский "военный корреспондент" и пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин), который проводил в заведении творческий вечер на тему "Есть такая профессия военкор". Еще 30 человек получили ранения.

РосСМИ пишут, что причиной взрыва могла стать статуэтка, которую принесла и вручила пропагандисту Татарскому одна из посетительниц.

Пропагандистское издание РИА Новости писало, что подаренную статуэтку осматривали перед вручением, а принесшая ее девушка была знакома организаторам.

По факту убийства Татарского в РФ было открыто уголовное производство по статье 105 УК.

К слову, кафе, в котором произошёл взрыв, находится в 1,5 км от квартиры Путина в Питере, которая теперь принадлежит его бывшей жене, а само кафе принадлежит экс-зятю Пригожина.

Следственный комитет страны-агрессора РФ 3 апреля заявил о задержании 26-летней жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой, которую подозревают в убийстве Татарского. Кроме того, Национальный антитеррористический комитет РФ обвинил Украину в убийстве пропагандиста.

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