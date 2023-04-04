Побежал к качели, бросив самокат: под Киевом 6-летний мальчик погиб на глазах у мамы

Под Киевом в городе Вишневое произошла трагедия – 6-летний мальчик погиб на глазах у мамы во время прогулки. Мальчик травмировался, когда подбежал к качели, которая двигалась. Спасти ребенка не удалось.
Об этом рассказали в полиции Киевской области, пишет ТСН.uа.Отмечается, что трагедия произошла в начале марта этого года.
Мальчик во время прогулки с мамой двигался на самокате, но в какой-то момент бросил самокат и побежал к качелям, которые и травмировали его.
"Мы получили сообщение от врачей, что к ним доставили шестилетнего мальчика, который был без сознания. У него была закрытая черепно-мозговая вдавленная травма. Полицейские выяснили, что в этот день около 12:25 мама с сыном были на прогулке в сквере и на детской площадке в Вишневом. Мальчик ехал на самокате рядом с мамой, а возле качелей он внезапно бросил самокат на землю и побежал к качели", – рассказали в полиции Киевской области.
На качелях в это время катались трое малолетних девочек школьного возраста.
"Качели были в движении, когда мальчик подошел к ней. Ребенок ударился виском об угол качели, мальчик упал на брусчатку и потерял сознание", – отмечают в полиции.
Мама ребенка сразу вызвала скорую помощь. Мальчика доставили в нейрохирургическое отделение в Киеве, где ему сразу сделали операцию. Но спасти ребенка не удалось – около 18:00 в этот же день мальчик умер.
"Это страшная трагедия для семьи. Мальчик учился в детском саду в Вишневом. Мы призываем родителей внимательно относиться к досугу своих детей. К сожалению, дети часто травмируются именно возле качелей, поэтому родителям следует быть очень внимательными и не отпускать малолетних детей от себя, если рядом есть такая опасность", – добавили в полиции Киевской области.
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