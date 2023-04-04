"Вы меня к себе в дом возьмете?": монах УПЦ МП из Лавры заявил, что после выселения пойдет бомжевать

Архимандрит Поликарп считает, что после выселения с Лавры он будет никому не нужен.

Монах УПЦ МП заявил, что пойдет бомжевать / скриншот с видео

Уставщик монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре архимандрит Поликарп Линенко заявил, что ему придется идти бомжевать.

Он заявил в интервью "5 каналу", что не сможет найти работу после выселения из Лавры.

"Я в Лавре нахожусь с 1988 года. Я пришел в этот монастырь по расчету так, чтобы дожить до старости, сколько Господь даст, и умереть. Но, если власть сказала, что у меня нет права такого, то я с ними биться не буду. Пойду уже бомжевать куда-то", – заявил монах.

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Архимандрит Поликарп считает, что после выселения с Лавры он будет никому не нужен.

"А куда? Куда вы предлагаете мне идти? Вы меня к себе в дом возьмете? Кому я нужен, тунеядец такой?! Работы нет, профессии нет. Я всю свою осознанную жизнь только крутил пальцем. Я руководил хором. Мои профессиональные способности никому в этом мире не нужны", – заявил священник.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

В начале декабря 2022 года Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской Православной церкви Московского Патриархата в Украине, а также инициировала проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

10 марта 2023 года стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разрывает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года, в результате чего из Киево-Печерской Лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП).

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

29 марта представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны были покинуть Киево-Печерскую лавру. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

30 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра", а управление имуществом заповедника перешло к государству.

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