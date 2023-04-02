Избиение военного в церкви Хмельницкого: мэр требует запретить УПЦ, возле храма собираются люди

Мэр Хмельницкого считает, что избиение защитника должно стать аргументом для ВР, чтобы проголосовать за законопроект о запрете УПЦ.

Священники МП избили военного в Хмельницком / Суспильне Хмельницкий, скриншот

В воскресенье, 2 апреля, в Хмельницке разгорелся настоящий скандал. Так, в одном из храмов священнослужители УПЦ МП набросились на украинского военного и скрутили его за "неудобный вопрос".

Видео инцидента обнародовали в соцсетях

Депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик выложил видео нападения на военного и пояснил, что на бойца набросились из-за вопроса: "Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы верующие не ходили в храмы УПЦ МП?".

По словам Бурлика, на видео военный Артур Ананьев. Он с начала полномасштабного вторжения добровольцем пошел на фронт в составе 19-го стрелкового батальона. В боях получил контузию и черепно-мозговую травму.

видео дня

"Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он сам пошел в московский храм чтобы задать вопрос: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в Московский патриархат?" Что было дальше - видно на видео", - подписал сообщение Бурлик.

Священники МП избили военного в Хмельницком / скриншот

Полиция задержала военного

Как отметила пресс-секретарь УПП в Хмельницкой области Виктория Тимощук в комментарии vsim.ua, в 10:20 в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

"Мужчина во время проведения молитвенной литургии, сбросил со стола на пол книгу "Евангелия", совершил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАП", - комментируют в патрульной полиции.

В управлении Нацполиции области также отметили, что по факту избиения военнослужащего следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство".

В полиции добавили, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства конфликта, опрашивают свидетелей и участников происшествия.

Реакция мэра Хмельницкого

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на избиение военного священниками УПЦ Московского патриархата. Он считает, что избиение украинского защитника в храме должно стать аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете УПЦ.

"Московская фсбэшная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране. Тот антиукраинский шабаш, который происходит в последние дни в столице, и избиение военного в Хмельницком должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать за законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это фсбешный притон", - написал Симчишин в Telegram.

По его словам, на внеочередной сессии Хмельницкий городской совет прекратит пользование УПЦ всеми земельными участками на территории общины, а также будет инициировать аналогичные решения областного и районного советов.

Он добавил, что те, кто избивал военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности. А патрульные, которые составили протокол на военного, должны быть уволены.

Люди собираются возле храма в Хмельницком

Возле Свято-Покровского кафедрального собора в Хмельницком начали собираться люди. Они хотят услышать от монахов объяснения своих действий.

"Вблизи Хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора собралось около 50 человек. Они говорят, что хотят услышать объяснение, почему избили военного. С ними общается священник храма Александр Рыбчинский", - сообщает Общественное.

Кроме того, стало известно, что в Хмельницком люди проломили ворота и зашли на территорию храма. Полиция следит за ситуацией.

В Хмельницком люди проломили ворота и зашли на территорию храма / скриншот

Дело пропутинского митрополита Павла

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в дом митрополита Павла, известного под прозвищем "Паша-Мерседес". Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры, на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

В субботу, 1 апреля, митрополиту Павлу пытались избрать меру пресечения в Шевченковском суде Киева. Но его защита запросила об отводе судьи. В этом запросе было отказано. После этого заседание пришлось перенести на понедельник, 3 апреля, потому что митрополит пожаловался на плохое самочувствие.

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