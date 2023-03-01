Поп УПЦ МП боялся патриотов: на Буковине священник не дал отпеть погибшего защитника Украины в храме

Василий Катан в начале полномасштабного вторжения России добровольно отправился на фронт. Его пришлось отпевать на пороге церкви.

Защитника Украины пришлось отпевать на пороге церкви / скриншот

В Черновицкой области священник УПЦ МП Виталий Дуров не разрешил отпеть в храме погибшего защитника Украины. Его пришлось отпевать на пороге церкви.

Инцидент произошел во вторник, 28 февраля, в поселке Забуровка. Об этом сообщил украинский священник Роман Грищук на своей странице в Facebook.

По его словам, "батюшка" переживал, что проводить украинского военного пришло много патриотов, которые могут выгнать его вместе с Московским патриархатом из храма.

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Священник подчеркнул, что громада четыре года назад провела собрание и перешла в ПЦУ.

"Но священник с десятком промосковских сектантов забаррикадировали храм и не впускали громаду. Общество хотело мирным путем решить проблему. Было много судов. Все решили вопрос в пользу громады и ПЦУ. Но "батюшке" законы Украины не указ", – отметил Грищук.

Отметим, погибший защитник Украины - Василий Катан. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он добровольно отправился на фронт.

Как сообщал Главред, митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан (он же – Анатолий Елецких), которому СБУ вручило подозрение в госизмене, предстанет перед судом. Елецких публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Ионафану грозит реальный срок наказания – до восьми лет тюрьмы.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 представителей УПЦ Московского патриархата.

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