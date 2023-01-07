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Президент Зеленский приостановил гражданство 13 иерархов УПЦ МП - СМИ

7 января 2023, 16:21
Как утверждают журналисты, в число этих священнослужителей попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких).
Паспорта
Президент Зеленский приостановил гражданство 13 иерархов УПЦ МП - СМИ / коллаж фото УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский указом приостановил гражданство ряда священников УПЦ (Московского патриархата). Как сообщается порталом Левый берег со ссылкой на собственные источники, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ.

Данный президентский указ под номером 898/2022 от 28 декабря прошлого года. Как часто бывает в аналогичных случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию.

Но журналисты утверждают, что в число этих священнослужителей попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (которому СБУ недавно вручило подозрение в госизмене). По имеющейся информации, он владеет паспортом страны-агрессора, России. Кроме того, якобы приостановлено гражданство викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергея, который является для Ионафана очень близким соратником.

Ионафан
митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан / Википедия

Как удалось выяснить журналистам, соответствующее уведомление о потере гражданства этими иерархами УПЦ МП получила также Государственная миграционная служба. Согласно действующему законодательству, в дальнейшем эти лица могут быть депортированы.

Ситуация с УПЦ МП

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря 2022 года заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

Срок аренды Украинской православной церковью Московского патриархата храмов Киево-Печерской Лавры истек 31 декабря 2022 года. На это во время воскресной службы пожаловался митрополит Павел (Лебедь), который является "наместником" Лавры от УПЦ МП. По его словам, якобы представители власти "делают козни святой церкви". При этом московский церковник обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оставить Лавру в распоряжении УПЦ МП.

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