Как говорит настоятель ПЦУ митрополит Епифаний, народные депутаты Украины должны разработать специальный закон о деятельности УПЦ МП.

Епифаний объяснил, можно ли в один момент запретить УПЦ МП / коллаж фото УНИАН

Запретить деятельность УПЦ МП одномоментно невозможно –из-за юридических проволочек. Об этом заявил настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью порталу "Левый берег".

"Церковь не является юридическим лицом, как мы знаем, и запретить деятельность одномоментно невозможно - каждая религиозная община имеет свой отдельный юридический статус. Все следует из предыдущего вопроса о выполнении закона о переименовании. Если вы (УПЦ МП) хотите оставаться в составе Русской Православной Церкви, вы должны изменить свое название. Если громада примет такое решение, она воплощает его в жизнь. Но я думаю, большинство громад не будут желать получить название Русской Православной Церкви, особенно во время войны, соответственно, примут решение присоединиться к единой Украинской Православной Церкви", − пояснил иерарх.

Как говорит Епифаний, народные депутаты Украины должны разработать специальный закон о деятельности УПЦ МП –поскольку этот вопрос касается не свободы вероисповедания, а национальной безопасности (при этом крайне важно не нарушать права и свободы граждан). Но при этом, уточнил иерарх, в разрабатываемом законопроекте необходимо продемонстрировать, что Украина - демократическая страна, в которой не запрещается исповедовать избранную гражданами веру.

Требование к УПЦ МП изменить название

Напомним, 27 декабря КСУ признал конституционным закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить свое название, чтобы из него было понятно о принадлежности к России.

Закон №5309 был принят в 2018 году. В нем предполагается, что религиозная организация, центр управления которой расположен в стране, признанной агрессором, должен указывать это в своем названии.

В самой УПЦ МП уже отреагировали на решение Конституционного суда и заявили, якобы упомянутый закон "не заставляет их вносить изменения в свое название", и что в самом законе "отсутствует упоминание об УПЦ МП".

Напомним, срок аренды Украинской православной церковью Московского патриархата храмов Киево-Печерской Лавры истекает 31 декабря 2022 года. На это во время воскресной службы пожаловаться митрополит Павел (Лебедь), который является "наместником" Лавры от УПЦ МП. По его словам, якобы представители власти "делают козни Святой Церкви". При этом Московский церковник обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом оставить Лавру в распоряжении УПЦ МП.

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