Грозит 8 лет в тюрьме: митрополита УПЦ будут судить за оправдание русской агрессии

Как сообщают сотрудники СБУ, перед судом по обвинению в госизмене предстанет митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан.

Митрополита УПЦ будут судить за оправдание русской агрессии/ сайт СБУ

Митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан (он же– Анатолий Елецких), которому СБУ вручило подозрение в госизмене, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как говорят украинские спецслужбисты, обвинительный акт против гражданина Елецких уже направлен в суд.

Сообщается, что иерарх Тульчинской епархии УПЦ МП публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Ионафану грозит реальный срок наказания – до восьми лет тюрьмы.

Как свидетельствуют материалы следствия, иерарх распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Кроме того, митрополит на одном из сайтов Русской православной церкви размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Правоохранители сообщаются о том, что во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях Тульчинской епархии они обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с пропагандистскими материалами, а также прочие прокремлевские агитки и литературу.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности митрополита.

Ситуация с УПЦ МП

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский указом приостановил гражданство ряда священников УПЦ (Московского патриархата).

Как пишут журналисты, со ссылкой на собственные источники, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ.

И якобы число этих священнослужителей попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (которому СБУ недавно вручило подозрение в госизмене). По имеющейся информации, он владеет паспортом страны-агрессора, России.

Другие новости: