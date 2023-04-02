В Хмельницком в церкви священники УПЦ УП избили военного

Боец пришел в храм, чтобы спросить верующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они прекратили ходить в церкви МП. За это священники набросились на него.

Священники набросились на военного в церкви Хмельницкого/ скрин

В городе Хмельницкий в церкви УПЦ ПМ священники набросились на украинского военнослужащего и скрутили его за "неудобный вопрос".

Об этом сообщил депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик в Facebook. Он выложил видео нападения на военного и объяснил, что на бойца набросились за вопрос "Сколько еще людей должно погибнуть, чтобы верующие не ходили в храмы УПЦ МП?".

"На видео военный Артур Ананьев, который с начала полномасштабки добровольцем пошел на фронт в составе 19 стрелкового батальона. Получил контузию и черепно-мозговую травму. Когда вся страна наблюдает за ситуацией в Лавре, он САМ пошел в московский храм чтобы задать вопрос "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?",- – написал местный депутат.

видео дня

Также он отметил, что когда приехали полицейские, они не трогали священников, а вместо этого задержали военнослужащего по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Священники набросились на военного в церкви Хмельницкого/ скрин

Священники набросились на военного в церкви Хмельницкого/ скрин

Дело пропутинского митрополита Павла

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в дом митрополита Павла, известного под прозвищем "Паша-Мерседес". Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры, на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

В субботу, 1 апреля, митрополиту Павлу пытались избрать меру пресечения в Шевченковском суде Киева. Но его защита запросила об отводе судьи. В этом запросе было отказано. После этого заседание пришлось перенести на понедельник, 3 апреля, потому что митрополит пожаловался на плохое самочувствие.

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