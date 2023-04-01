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Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохо

1 апреля 2023, 16:45
Судья предложил митрополиту Павлу вызвать скорую, но тот почему-то отказался.
митрополит Павел в суде
Митрополиту Павлу в суде стало плохо / Страна.ua

Пророссийский митрополит Павел Лебедь, больше известный как "Паша-Мерседес", резко пожаловался на ухудшение состояние здоровья прямо во время заседания суда, где ему избирали меру пресечения. Видео уже разлетелось в Сети.

В субботу, 1 апреля, московскому попу пытались избрать меру пресечения в Шевченковском суде Киева. Сперва второй адвокат "Паши-Мерседеса" запросил об отводе судьи. Прокурор сразу же выступил против и судья также отказал в отводе.

После этого адвокаты избрали другую тактику - митрополит Павел сказал, что очень плохо себя чувствует. Как сообщают в Сети, у него якобы упал сахар. Судья предложил вызвать попу скорую, но тот почему-то отказался.

видео дня
суд над митрополитом Павлом
Митрополиту Павлу в суде стало плохо / скриншот из видео

После этого судья объявил о перерыве в судебном заседании. Его планируют продолжить уже в понедельник, 3 апреля, в 9:30. Прокурор пока точно не может сказать, было ли это сделано намеренно, чтобы просто затянуть время.

суд над митрополитом Павлом
Митрополиту Павлу в суде стало плохо / скриншот из видео

Дело пропутинского митрополита Павла

Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинским властям то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры.

1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в его дом. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.

Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".

Также СБУ опубликовала телефонные разговоры, на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".

Другие новости:

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