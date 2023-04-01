Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохо

Пророссийский митрополит Павел Лебедь, больше известный как "Паша-Мерседес", резко пожаловался на ухудшение состояние здоровья прямо во время заседания суда, где ему избирали меру пресечения. Видео уже разлетелось в Сети.
В субботу, 1 апреля, московскому попу пытались избрать меру пресечения в Шевченковском суде Киева. Сперва второй адвокат "Паши-Мерседеса" запросил об отводе судьи. Прокурор сразу же выступил против и судья также отказал в отводе.
После этого адвокаты избрали другую тактику - митрополит Павел сказал, что очень плохо себя чувствует. Как сообщают в Сети, у него якобы упал сахар. Судья предложил вызвать попу скорую, но тот почему-то отказался.
После этого судья объявил о перерыве в судебном заседании. Его планируют продолжить уже в понедельник, 3 апреля, в 9:30. Прокурор пока точно не может сказать, было ли это сделано намеренно, чтобы просто затянуть время.
Дело пропутинского митрополита Павла
Митрополит УПЦ МП, известный под прозвищем "Паша-Мерседес", начал угрожать президенту Украины Владимиру Зеленскому и его семье. Поп не может простить украинским властям то, что агентов Кремля выселяют из Киево-Печерской Лавры.
1 апреля сотрудники СБУ пришли с обысками в его дом. Там правоохранители нашли ценные вещи, иконы и вещи, которые указывают на пророссийские взгляды митрополита Павла.
Ему сообщили о подозрении по статьям "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений" и "Оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников".
Также СБУ опубликовала телефонные разговоры, на которых слышно, что митрополит Павел радуется оккупации Херсона, говорит о том, что Украина сама спровоцировала войну. Также он говорит, что это война "между Россией и Америкой", которая продлится "до последнего украинца".
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