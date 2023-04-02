ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

Бойцы Сил обороны Украины на Донецком направлении отбили некоторые позиции врага и сейчас обустраивают их для ведения оборонительных действий, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
"Враг осуществляет наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. За минувшие сутки он совершил 30 штурмовых действий, сегодня ночью - 10 штурмовых действий. Но следует отметить, что все наступательные действия врага происходили без поддержки техники, лишь в одном случае враг применил два танка. Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, и сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонительных действий", — сказал он в эфире информационного телемарафона.
По его словам, уже есть информация о появлении "вагнеровцев" в районе Авдеевки, но пока она не подтверждается.
Также Дмитрашковский рассказал, что в районе Верхнеторецкого враг проводит накопление техники, поэтому есть вероятность, что именно там оккупанты попытаются осуществить новые атаки.
Ситуация на Донбассе
Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешных наступательных действий на Донбассе сумели продвинуться вперед.
Украинские защитники провели наступательную операцию и продвинулись в районе села Диброва Донецкой области.
Ранее в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным.
По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.
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