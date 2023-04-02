УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

2 апреля 2023, 12:18
Враг отступил с некоторых позиций, ВСУ обустраивают на них укрепления для ведения обороны.
всу
ВСУ захватили позиции оккупантов РФ на Донецком направлении / УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Бойцы Сил обороны Украины на Донецком направлении отбили некоторые позиции врага и сейчас обустраивают их для ведения оборонительных действий, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Враг осуществляет наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Карловки. За минувшие сутки он совершил 30 штурмовых действий, сегодня ночью - 10 штурмовых действий. Но следует отметить, что все наступательные действия врага происходили без поддержки техники, лишь в одном случае враг применил два танка. Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, и сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонительных действий", — сказал он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, уже есть информация о появлении "вагнеровцев" в районе Авдеевки, но пока она не подтверждается.

видео дня

Также Дмитрашковский рассказал, что в районе Верхнеторецкого враг проводит накопление техники, поэтому есть вероятность, что именно там оккупанты попытаются осуществить новые атаки.

Ситуация на Донбассе

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешных наступательных действий на Донбассе сумели продвинуться вперед.

Украинские защитники провели наступательную операцию и продвинулись в районе села Диброва Донецкой области.

Ранее в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Больше новостей:

ВСУ война на Донбассе война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:42

Угрожает судом человеческим и Божьим: Медведев набросился на Зеленского из-за УПЦ МП

12:38

"Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФВидео

12:23

Снег будет заметать Украину: синоптики предупредили о мощном циклоне и "диких" ливняхВидео

12:18

ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

12:06

Вся рассада и растения могут погибнуть: что нельзя делать 3 апреля - приметыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:00

Гороскоп на завтра 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

11:40

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

11:31

Черный дым в локомотивном депо: по оккупантам в Мелитополе мощно "прилетело"Видео

10:52

ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70% – командир роты 92-й ОМБрВидео

Реклама
10:50

От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

09:38

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоровмнение

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

03:40

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

Реклама
01:40

Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

00:15

"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФВидео

01 апреля, суббота
23:52

"Не власти должны решать": МОК осудил бунт Украины из-за допуска российских атлетов к соревнованиямВидео

23:35

"Китай не даст разрешения": Данилов заверил, что Россия не будет размещать ядерное оружие в БеларусиВидео

23:01

"Ни один не избежит ответственности": Зеленский ввел санкции против 650 человекВидео

22:27

Паша "Мерседес" засветил шарф дорогущего бренда и часы за полтора миллионаВидео

22:13

Кулик рассказал, может ли Турция повлиять на российского диктатора ПутинаВидео

21:45

Опытные хозяйки никогда не выбрасывают заварку на помойку: 4 необычных способа ее использования

21:15

"Точечные удары будут еще не один раз": майор ВСУ рассказал о дальнейших ракетных атаках россиянВидео

20:49

В стране-агрессоре России еще один певец стал иноагентом

20:45

Мера пресечения избрана: митрополита Павла отправили под домашний арестВидео

20:13

Полякова призналась, что "заказала" Ани ЛоракВидео

19:38

Власти Украины пообещали МВФ поднять тарифы на газ и свет для населенияВидео

19:20

Вова Путин, ты сам спустил свою жизнь в канализациюмнение

18:56

В боях за Украину погиб еще один молодой украинский актер

18:51

"Это ужасно. Такая судьба": звезда "Крепостной" призналась, как живет в разлуке с мужем-бойцом ВСУВидео

18:43

Как убрать запах готовки в квартире: 3 способа моментальной борьбы с ароматом еды

18:43

"Опух и едва выталкивал звуки изо рта": Путин готовится к смерти Кадырова - российский оппозиционер

18:28

Воевал с 2014 года: в тяжелых боях под Бахмутом погиб белорусский доброволец "Моджахед"Видео

18:05

"Вагнеровец"-зэк вернулся с войны в Украине и убил пенсионерку – СМИ

Реклама
17:33

"Ребенок - это новая история": Каменских откровенно заговорила о материнстве

16:45

Пускал воздух: Басков рассказал, как опозорился во время концерта с Монсеррат КабальеВидео

16:45

Избирали меру пресечения: пропутинскому митрополиту Павлу в суде резко стало плохоВидео

16:16

Из-за тяжелой болезни умер известный украинский актер

15:46

Гороскоп Таро на неделю 3-9 апреля: Козерогам – горе, Девам - праздникВидео

15:30

"Ежедневный ритуал сейчас": Каменских показала фото из больницыВидео

15:29

"Флаги российские везде, люди рады": СБУ опубликовала телефонные разговоры "Паши-Мерседеса"Видео

15:01

Собачий холод и дождь в придачу: первая неделя апреля погодой не порадуетВидео

14:48

"У него были золотые руки": в боях на Донбассе погиб Владимир Березюк из Хмельницкой области

14:44

Украина за деньги ЕС и США получит 100 новых БТР Rosomak - польский премьерВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять