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ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов из-под Лимана: в Генштабе раскрыли детали

15 декабря 2022, 12:59
Украинские защитники провели наступательную операцию и продвинулись в Донецкой области.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ продвинулись вперед на Донбассе / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешных наступательных действий на Донбассе сумели продвинуться вперед.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

По его данным, украинские защитники провели наступательную операцию и продвинулись в районе села Диброва Донецкой области.

"В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва", — заявил Громов.

Добавим, что населенный пункт Диброва расположен в Лиманском районе.

ВСУ пошли вперед и выбили оккупантов из-под Лимана: в Генштабе раскрыли детали
/ Google/maps

Ранее в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

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