"Украина - малая русь, а ПЦУ - секта": прихожанин УПЦ МП наговорил на статью

Священнослужители Московского патриархата не хотят покидать Киево-Печерскую лавру.

Священник УПЦ (МП) сделал скандальное заявление / скриншот YouTube

Прихожанин УПЦ (МП) сделал скандальное заявление на фоне расторжения контракта со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП о безвозмездном пользовании зданиями.

Во время общения с журналистами УП он повторил тезис российских пропагандистов о том, что РФ, Украина и Белорусь якобы одна страна и один народ.

Более того, он назвал Украину "малой русью", а Россию - "великой".

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"Лавра является собственностью русской православной церкви. ПЦУ является сектой. Великая русь, киевская русь и белая русь - это образ пресвятой Троицы здесь, на земле. И кто согрешает против великой руси, тот согрешает и против киевской руси, и против белой руси. Великая русь - это россия, нынешние названия не соответствуют. Украина - это киевская русь", - отметился бредом священник.

Что происходит вокруг Киево-Печерской Лавры

Как сообщалось, 10 марта стало известно, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторгает договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП) с 29 марта 2023 года.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ (МП) не намерены выселяться из Лавры, а также не намерены переходить в ПЦУ.

Позже Александр Ткаченко заявил, что никто не ставит вопрос о выселении монахов, и что из Киево-Печерской лавры в первую очередь должно выехать руководство Свято-Успенского монастыря и самой УПЦ (МП). Также он уточнил, что "у монахов всегда есть выбор", имея ввиду переход в ПЦУ.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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