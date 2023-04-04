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Ударил по голове и толкнул: на Житомирщине поп УПЦ МП набросился на детей с флагом Украины

4 апреля 2023, 09:39
В Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове ребенка, который держал в руках флаг Украины.
Иршанск
В Иршанске община проголосовала за переход в ПЦУ / Facebook/Παΐσιος Επίσκοπος

В Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове ребенка, который держал в руках флаг Украины.

По словам очевидцев, московский церковник ударил по голове 12-летнего мальчика, а еще одного ребенка – толкнул. Видео уже опубликовано в Сети.

Как рассказали в областной полиции, в поселке Иршанск Житомирской области 2 апреля произошел конфликт возле церкви Святой Покровы Украинской православной церкви московского патриархата. Правоохранители начали расследование.

видео дня

Отмечается, что на территории церкви проходило собрание религиозной общины. Как рассказал правящий архиерей Житомирско-Овручской епархии ПЦУ Паисий (Кухарчук), во время этого собрания община проголосовала за переход в Православную церковь Украины.

Полицейским поступило несколько сообщений о противоправных действиях, в том числе о том, что 12-летней мальчик получил удар по голове.

Свидетельница инцидента Алина Кундич в комментарии изданию "Свідомі" рассказала, что во время собрания там были дети с украинскими флагами. Одного мальчика ударил священник, а другого — священник толкнул, утверждает Кундич.

Ранее в Хмельницком в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми мужчинами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

После этого под храмом собралось более тысячи возмущенных людей.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что это избиение военного в храме должно стать аргументом для нардепов, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП.

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