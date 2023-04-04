Ударил по голове и толкнул: на Житомирщине поп УПЦ МП набросился на детей с флагом Украины

В Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове ребенка, который держал в руках флаг Украины.

В Иршанске община проголосовала за переход в ПЦУ / Facebook/Παΐσιος Επίσκοπος

В Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове ребенка, который держал в руках флаг Украины.

По словам очевидцев, московский церковник ударил по голове 12-летнего мальчика, а еще одного ребенка – толкнул. Видео уже опубликовано в Сети.

Как рассказали в областной полиции, в поселке Иршанск Житомирской области 2 апреля произошел конфликт возле церкви Святой Покровы Украинской православной церкви московского патриархата. Правоохранители начали расследование.

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Отмечается, что на территории церкви проходило собрание религиозной общины. Как рассказал правящий архиерей Житомирско-Овручской епархии ПЦУ Паисий (Кухарчук), во время этого собрания община проголосовала за переход в Православную церковь Украины.

Полицейским поступило несколько сообщений о противоправных действиях, в том числе о том, что 12-летней мальчик получил удар по голове.

Свидетельница инцидента Алина Кундич в комментарии изданию "Свідомі" рассказала, что во время собрания там были дети с украинскими флагами. Одного мальчика ударил священник, а другого — священник толкнул, утверждает Кундич.

Ранее в Хмельницком в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми мужчинами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

После этого под храмом собралось более тысячи возмущенных людей.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что это избиение военного в храме должно стать аргументом для нардепов, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП.

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