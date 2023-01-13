"Маленькое сердечко разорвалось": в Очакове 3-летний мальчик испугался взрыва и умер

Сердце маленького Ростислава не выдержало очередного мощного взрыва, который устроили российские оккупанты.

В Очакове 3-летний мальчик испугался взрыва и умер / pixabay

Российские оккупанты обстреляли Очаков Николаевской области. Трехлетний мальчик Ростислав так испугался мощного взрыва, что его сердце не выдержало и остановилось от страха. Ребеночка спасти не удалось. Об этом сообщил нардеп Александр Пасечный.

Смертельный взрыв прогремел 9 января. Он физически не ранил маленького Ростислава Присяжного, но принес смертельный страх. Мальчик так сильно испугался взрыва, который устроили российские оккупанты, что его сердечко просто лопнуло.

Врачи констатировали клиническую смерть.

"Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, который произошел 9 января. Это тот случай, о котором в народе говорят "перепугался до смерти". Не могу себе представить горе родителей и родственников. Это - горе для всех нас. Как можно представить, что в этой страшной убийственной войне погибло невинное дитя", - написал народный депутат.

Родители похоронили ребенка сегодня, 13 января.

Напомним, ранее умерла маленькая девочка из Лисичанска, вся семья которой попала под обстрел со стороны оккупантов. В дом семьи попал вражеский снаряд. Девочке сделали две операции, однако ее сердце не выдержало.

А в Авдеевке Донецкой области постоянных обстрелов не выдержало сердце 6-летней девочки. У нее случился сердечный приступ. Девочку спасти не смогли.

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