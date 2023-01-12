"Нам будет невесело": Арестович подробно рассказал о будущих больших потерях украинской армии

Украинские военным минимум 2 месяца не смогут пойти в наступление из-за огромного количества российских оккупантов на фронте.

У ВСУ будут большие потери на фронте / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои и украинским военным скоро станет очень тяжело. Россия может бросить на фронт еще 150-200 тысяч мобилизованных, из-за чего ВСУ долго не смогут продвинуться вперед. Об этом в интервью Олесе Бацман рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его данным, украинским защитниками придется просидеть в обороне не менее двух месяцев. Ведь только сейчас на фронте находится 210 тысяч вражеских солдат без учета новых мобилизованных.

"Если они все эти 200 тысяч привлекут в Украину и бросят в бой, нам мягко говоря станет невесело … Мы их безусловно разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной", - сказал Арестович.

Он убежден, что украинские бойцы смогут ликвидировать или ранить 200 тысяч оккупантов за 2-3 месяца. Однако без больших потерь со стороны Украины обойтись невозможно. ВСУ могут потерять 20-30 тысяч военных убитыми и раненными.

"Следующий вопрос – сумеют ли они собрать еще новые 200 тысяч, а также вооружить их. Они планируют это сделать, пока будут умирать на фронте предыдущие 200 тысяч. Если их не соберут, тогда возникнет пауза, которую мы можем использовать для наступления", - добавил советник ОП.

Он убежден, что Кремль сможет выполнить план второй и, возможно, третьей волны мобилизации.

Ситуация в Соледаре

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин говорил о том, что его боевики якобы оккупировали Соледар.

Заявления российских оккупантов о якобы "захвате" Соледара в Донецкой области опроверг спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В Институте изучения войны 11 января также заявили, что российские войска не захватили Соледар в Донецкой области, несмотря на несколько заявлений со стороны оккупантов о том, что город пал и что Бахмут рискует оказаться в неминуемом окружении.

Вечером 11 января украинский военный сообщил, что ситуация в Соледаре Донецкой области очень сложная и следующие 24 часа будут критическими.

12 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не могут подтвердить, что Соледар находится под контролем оккупантов. По его словам, в городе продолжаются динамичные бои.

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