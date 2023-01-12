"С Путиным прощаются": Китай жестко "кинул" Путина - Арестович

Даже те, кто раньше так или иначе помогал Путину, сейчас пытается дистанцироваться от России.

Китай прощается с Путиным / Коллаж фото УНИАН, Reuters

В мире поняли, что российский диктатор Владимир Путин очень токсичный и от него надо дистанцироваться. Это начал делать даже Китай. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Олесе Бацман.

"Даже Китай начал отходить в сторону. На днях произошла чудовищная для России вещь. Россия демпингует ценами на уголь в отношение Китая, а у Китая был тяжелейший дипломатический кризис с Австралией с высылкой взаимной послов и так далее. Они ввели санкции на австралийский уголь, а теперь их сняли и уже есть первые заказы", - объяснил Арестович.

Он акцентировал внимание на том, что Австралия является страной, задачей которой было сдерживание Китая.

"Лучше со стратегическим противником, чем с Путиным, который токсичен, что никто уже не хочет иметь с ним дело", - добавил Арестович.

Он также отметил, что эта информация пока непроверенная. Однако, по его данным, даже Франция и Германия поняла, что с Путиным больше не о чем разговаривать.

"Путин токсичен и персонально с Путиным прощаются. Никто не хочет иметь с ним дело и подчеркивают это даже немцы и французы … Они радикально поменялись", - сказал Арестович.

Китай и Россия

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова политических советников китайского государства, писало, что Си Цзиньпин поручил правительству усилить экономическое партнерство с Россией. Пекин собирается закупать у Москвы больше нефти, газа, товаров сельскохозяйственного назначения, расширить энергетическое партнерство в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру.

До того руководитель Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна надеется на сохранение Украиной и Россией "сдержанности" в вопросе войны. Он предлагает разрешить ситуацию "политическими средствами" – с помощью переговоров. При этом войну китайский лидер назвал "украинским кризисом".

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