"Процентов 5": Арестович объяснил, почему он слабо верит в освобождение Крыма этим летом

Советник Офиса президента убежден, что вернуть Крым летом 2023 года получится только в том случае, если все точки разрешаться в нашу сторону.

Крым не вернется в Украину летом 2023 года / Коллаж фото УНИАН

Украина может вернуть Крым уже летом 2023 года. Однако в этом вопросе все не так легко. В интервью Алесе Бацман советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему он слабо верит в развитие такого сценария, который прогнозирует глава ГУР Кирилл Буданов.

"Я не могу исключить вариант, что мы уже летом будем в Крыму. Пол логике, по темпам, по планам сторон. Это только один вариант развития событий. Это зависит от многих факторов, которые сложно оценить … Это когда все точки разрешились в нашу пользу. Может быть такое? Может. Сколько я даю на это процентов? Процентов 5", - сказал Арестович.

Он объяснил, что пока сложно спрогнозировать, насколько боеспособна российская армия. Ведь именно от этого фактора также зависит развитие событий на фронте.

"Одни говорят – не будет она такая, как у элитных российских частей, которые нападали вначале войны и которых мы положили. Другие говорят – подождите, ведь у нас тоже уже нет элитных частей. Наши кадровые тоже понесли большие потери и мы тоже воюем мобилизованными против мобилизованных", - объяснил Арестович.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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