glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Процентов 5": Арестович объяснил, почему он слабо верит в освобождение Крыма этим летом

12 января 2023, 20:56
Советник Офиса президента убежден, что вернуть Крым летом 2023 года получится только в том случае, если все точки разрешаться в нашу сторону.
Арестович, Крым
Крым не вернется в Украину летом 2023 года / Коллаж фото УНИАН

Украина может вернуть Крым уже летом 2023 года. Однако в этом вопросе все не так легко. В интервью Алесе Бацман советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему он слабо верит в развитие такого сценария, который прогнозирует глава ГУР Кирилл Буданов.

"Я не могу исключить вариант, что мы уже летом будем в Крыму. Пол логике, по темпам, по планам сторон. Это только один вариант развития событий. Это зависит от многих факторов, которые сложно оценить … Это когда все точки разрешились в нашу пользу. Может быть такое? Может. Сколько я даю на это процентов? Процентов 5", - сказал Арестович.

Он объяснил, что пока сложно спрогнозировать, насколько боеспособна российская армия. Ведь именно от этого фактора также зависит развитие событий на фронте.

"Одни говорят – не будет она такая, как у элитных российских частей, которые нападали вначале войны и которых мы положили. Другие говорят – подождите, ведь у нас тоже уже нет элитных частей. Наши кадровые тоже понесли большие потери и мы тоже воюем мобилизованными против мобилизованных", - объяснил Арестович.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Алексей Арестович новости Крыма деоккупация Крыма
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:56

"Процентов 5": Арестович объяснил, почему он слабо верит в освобождение Крыма этим летом

20:45

"Нелепая смерть на чужой земле": ВСУ ликвидировали мачо-оккупанта

20:44

"Всю себя перекроила, а результата нет": в Сети ужаснулись лицом Долиной вблизи

20:32

"Нам будет невесело": Арестович подробно рассказал о будущих больших потерях украинской армииВидео

20:30

Деньги так и плывут в руки: имена женщин, которые достигают ошеломительного успехаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:16

"Большие атаки еще могут быть": Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантовВидео

20:03

В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировалВидео

19:58

В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде

19:29

5 признаков того, что кошка вас ненавидит

Реклама
19:25

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой приемной дочери

19:25

Ракетная война провалилась, "генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсонмнение

19:15

Гороскоп на завтра 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

19:12

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

19:03

В Украину идет "европейская зима": погода изменится кардинально

18:54

"Мечтала о свободной Украине": на Донетчине погибла 21-летняя военная, которая недавно вышла замужВидео

18:42

Удержат ли ВСУ Соледар: Жданов озвучил свой прогнозВидео

18:33

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

18:14

Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье

18:11

"В 2014 году людям на Майдане в чай подмешивали наркотики": безумный актер из "Универа" выдал бред на росТВВидео

18:03

В феврале Украина ждет крупного наступления РФ, нужно усилить ВСУ и дать им танки – президент ЛитвыВидео

Реклама
17:52

Пригожин может "подсидеть" Путина и диктатор это понимает - бывший британский разведчикВидео

17:41

Битва за Соледар и снабжение западным оружием: Зеленский провел заседание СтавкиВидео

17:35

Зачем заливать в унитаз борную кислоту на ночь: утром вы его просто не узнаете

17:15

"Не тысяча и не две": у Зеленского рассказали о безумных потерях оккупантов под Бахмутом и СоледаромВидео

17:11

Только наличными: в Пенсионном рассказали, как получить льготы на ЖКХ в 2023-мВидео

17:10

ВСУ готовятся ко вторжению: Украина усиливает оборону на границе с Беларусью - НаевВидео

17:02

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

16:44

Танки Leopard для Украины: у Шольца призвали Берлин не мешать поставкам от других странВидео

16:37

"Поселка уже не существует": оккупанты уничтожили Белогоровку, но ВСУ продвигаются вперед – ГайдайВидео

16:32

Как приготовить драники, чтобы все ахнули и попросили добавки: самые важные секретикиВидео

16:19

"Психически больные и фашисты": Гребенщиков вызверился на россиян-фанатов войныВидео

16:19

Пили, ели и ни о чем не подозревали: появилось фото оккупантов за пару часов до "бавовны" в МакеевкеВидео

15:54

Одно лицо с Лободой: запроданка Анна Асти уверенно становится копией Светланы

15:37

Сантехника можно не вызывать: 3 дешевых способа ликвидировать засор в унитазе

15:22

Почему нельзя сушить одежду на батарее: большинство людей об этом не догадываются

15:21

Увеличить численность армии до 1,5 млн и вести затяжную войну: в Генштабе ВСУ оценили планы РФВидео

15:15

В Соледаре "вагнеровцы" убили британского волонтера, путинский холуй Пригожин показал документыВидео

14:54

Разгорится война в центре Москвы: в РФ три с половиной армии будут сражаться за власть – ДаниловВидео

14:48

Украинские пограничники эффектно "минуснули" группу "вагнеровцев" в СоледареВидео

14:47

20-летний Роман Сасанчин обвенчался с женой через год после рождения первенцаВидео

Реклама
14:42

Дитер - болен: солист Modern Talking снова сел в лужу по поводу войны в УкраинеВидео

14:37

Забил до смерти собственную мать: ВСУ ликвидировали "вагнеровца" с темным прошлым

14:26

Украина выйдет на границы 1991 года, на сценарий 2014-го РФ может не рассчитывать – ПодолякВидео

14:22

Путина снова заставили унизиться: он выпрашивает ракеты у Ирана – СМИВидео

14:16

Сорок лет - страха нет: почему нельзя праздновать 40-летие и как отмечать без опасности для жизни

14:08

Зеленский и Залужный стали политиками 2022 года по версии украинцев

13:58

Британия может передать Украине 12 танков Challenger, и этого слишком мало - СМИ

13:40

"Ноги кривые, костюмы ерундовые": Полякова вспомнила, как ругалась с запроданкой ЛоракВидео

13:30

Крещенский сочельник 2023: когда празднуют, приметы, традиции и запреты

13:05

РФ планирует захватить Донбасс и "переключиться" на Запорожскую область – Генштаб ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять