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Жданов предупредил о высокой вероятности подготовки массированной ракетной атаки со стороны РФ

3 апреля 2023, 22:47
Военный эксперт подчеркнул, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр", а потому это признак того, что стоит ожидать ракетных ударов.
Жданов предупредил о высокой вероятности подготовки массированной ракетной атаки со стороны РФ
Жданов предупредил об угрозе ракетной атаки / коллаж фото Главред, Минобороны РФ

В ближайшее время страна-агрессорка Россия может осуществить очередную массированную ракетную атаку по территории Украины, поскольку захватчики вывели в Черное море ракетоносители с "Калибрами". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов во время стрима на своем YouTube-канале.

"Вероятность ракетных ударов высока. Мы знаем, что в Черном море находятся носители ракет "Калибр", а потому это признак того, что стоит ожидать ракетных ударов", - отметил Жданов.

По словам военного эксперта, пока неизвестно, в каком состоянии находится российская стратегическая авиация, в частности, что происходит на аэродромах, где она базируется.

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"Но, вероятно, Россия могла изготовить несколько ракет и будет пытаться что-то организовать. Или же они будут готовить их к нашему контрнаступлению", - сказал он.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не смогли погрузить Украину в сплошную темноту.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

Смотрите видео ТСН - эксперт по авиации показал ракеты, которыми РФ лупит по Украине

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