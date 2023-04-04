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"Путин его избаловал": Эйдман объяснил, променяет ли Пригожин Донбасс на Африку

4 апреля 2023, 10:22
Пригожин слишком неадекватен в последнее время - он зарвался, считает Игорь Эйдман.
Путин, Прихожин
Путин, Прихожин / скриншот YouTube

Слухи о возможном уходе ЧВК "Вагнер" с Донбасса в Африку не соответствуют действительности, заявил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

В интервью Главреду он отметил, что ЧВК всегда присутствует в Африке – и в Центральноафриканской республике, и в других странах.

"И, по большому счету, она может расширить там свое влияние. Понятно, что Пригожина, по крайней мере, при нынешнем политическом раскладе в федеральную власть не пустят – ему могут дать только нишу. Но если ему дадут африканскую нишу и он будет продолжать там добывать кровавые алмазы, контролировать их добычу и возить контрабанду, то Пригожин, хоть и потеряет свое внимание и известность, но деньги будет и дальше зарабатывать", - пояснил эксперт.

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Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

В то же время Эйдман отметил, что Пригожин зарвался.

"Видимо, Путин его несколько избаловал и он решил, что ему все можно. Потому он, вероятно, не удовлетворится такой ролью в Африке, даже если она прибыльная. Он продолжит цепляться за позиции (у него ведь были планы влезть в федеральную политику то ли через "Справедливую Россию", то ли через ЛДПР), но его, скорее всего, не допустят, потому что он слишком неадекватен в последнее время", - подытожил эксперт.

Пригожин и война в Украине

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин использует российские медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года.

Также ранее сообщалось, что Пригожин признал, что его наемники фактически уничтожены как полноценная боевая единица в боях за Бахмут Донецкой области. Военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что заявление Пригожина о том, что "Вагнер" готов погибнуть под Бахмутом, чтобы "выполнить свою историческую роль" в войне против Украины, является некрологом.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) отмечали, что убийство пропагандиста Владлена Татарского в баре Пригожина в центре Санкт-Петербурга 2 апреля вполне вероятно является частью эскалации внутренних конфликтов в России с участием ЧВК "Вагнера". Убийство пропагандиста татарского может быть предупреждением Пригожину.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Евгений Пригожин Игорь Эйдман ЧВК Вагнер
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