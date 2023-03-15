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Пообещал 15 млн евро: Медведев нанял ЧВК "Вагнера" устранить министра обороны Италии - СМИ

15 марта 2023, 22:57
У России есть ряд соответствующих деятелей западного политического мира, к которым она не питает такой симпатии. Среди них - Крозетто, пишут СМИ.
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев / сайт Кремля

Итальянская разведка заявила, что Россия предложила ЧВК "Вагнер" награду в размере 15 млн долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Как сообщает Il Foglio, за угрозами министру стоит якобы бывший президент России Дмитрий Медведев.

У России есть ряд соответствующих деятелей западного политического мира, к которым она не питает такой симпатии. Среди них - Крозетто.

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Согласно итальянской разведки, в цепочке передачи заказов, которую Москва могла бы доставить в Рим, будет четко определенная цепочка.

У "Вагнера" есть по крайней мере две ячейки в Европе: одна на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией; другой в Эстонии.

Включение представителя правительства страны G7 в число заявленных целей ЧВК, очевидно, является чем-то, что знаменует повышение уровня риска.

За что могли "заказать" Крозетто

Разведка отмечает, что Крозетто "заказали" из-за его недавних заявлениях о значительном увеличении прибытия мигрантов морским путем из Северной Африки, утверждая, что за этим могут стоять российские наемники ЧВК "Вагнера".

В тот же день основатель ЧВК Евгений Пригожин отверг обвинения итальянского правительства, заявив, что "мы не в курсе того, что происходит с миграционным кризисом, мы не имеем дело с этим, у нас есть куча других проблем, которые нужно решить", и оскорбил Крозетто, назвав его "придурком и задирой".

Проблемы у Пригожина в РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

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Италия Дмитрий Медведев Россия
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