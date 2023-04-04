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"Завершение войны все решит": экс-глава Госдепа США высказался о будущем РФ

4 апреля 2023, 11:47
После войны нужно будет сделать так, чтобы подобное не повторилось, подчеркнул Помпео.
'Завершение войны все решит': экс-глава Госдепа США высказался о будущем РФ
Будущее России зависит от хода войны, заявил Помпео/ Фото УНИАН

Будущее страны-агрессора России зависит от хода войны в Украине. То, как завершится война, будет иметь в этом вопросе решающее значение. Такое мнение высказал экс-глава Госдепа США времен Дональда Трампа Майк Помпео в интервью "Европейской правде" во время визита в Киев во вторник, 4 апреля.

"Это (будущее России – ред.) зависит от хода войны. Но в конце концов, решит то, как мы этого (завершения войны – ред.) достигнем", – отметил он.

Также он подчеркнул, что после войны нужно будет найти такую архитектуру безопасности для защиты мира, чтобы не допустить в будущем возникновения подобной ситуации.

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Если правильное решение удастся найти, дальше "россияне дадут порядок в своей стране", сказал Помпео.

"И при правильном решении россияне дадут порядок в своей стране. Я считаю это абсолютно реальным", – сказал экс-глава Госдепа США.

Напомним, Майк Помпео во время визита в Киев уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства во вторник, 4 апреля.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что миру нужно готовиться к распаду страны-агрессора России, который будет происходить независимо от их желания. Запад пока не понимает, чем должна завершиться война в Украине. Также в западных странах не понимают, что делать с Россией.

Оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко выразил мнение, что возможность распада страны-агрессора России зависит от того, насколько тяжелое поражение нанесет ей Украина в войне. В случае проигрыша России в войне внутри государства может возникнуть смута, убежден Яковенко.

Напомним, главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель, публицист Александр Сотник отмечал, что на Западе поняли, какой страна-агрессор Россия есть на самом деле, и что россияне – это глубоко криминальная масса. Даже если путинского режима в РФ не будет, имперство всё равно останется в крови россиян. Поэтому западные государства вероятнее всего не хотят сохранения такой системы в РФ в любом виде.

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