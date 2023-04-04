Похоронили в 28-й день рождения: в Черкасской области в последний путь проводили защитника Украины

25 февраля 2022 года Александр ушел защищать Украину от российских оккупантов. На фронте он получил тяжелое ранение и проходил лечение. Но не смог поправиться.

Александр Таран получил тяжелое ранение и не смог поправиться / Фото facebook Шполянский городской совет

В Черкасской области простились с погибшим военнослужащим Александром Тараном. Защитника Украины похоронили 2 апреля – в день его рождения.

Как сообщили в Шполянском городском совете объединенного территориального общества, Александр Таран родился 2 апреля 1995 года и жил в селе Терешки, куда его семья переехала в 2001 году.

Он учился в местной школе и в Васильковском колледже. В 2018 году Александр был участником АТО.

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"В 2018 году выполнял боевые задания в зоне АТО, а с 25 февраля 2022 года вступил в ряды ВСУ – добровольцем. На войне получил ранение и находился на лечении, однако 30 марта 2023 сердце военного не выдержало", - говорится в сообщении.

В этом году герою должно было исполниться 28 лет.

Как сообщал Главред, 3 апреля на Смолянском военном кладбище Житомира простились с азовцем Павлом Спиридоновым. Защитник Украины погиб во время обороны Мариуполя в Донецкой области год назад.

Его тело долгое время не могли забрать из окруженного города, позже кремировали в Киеве. И только сейчас родные воина смогли достойно провести его в последний путь.

Ночью 31 марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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