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"Наступление не лимитировано временем": Данилов развеял миф о "последнем шансе" для контрнаступления ВСУ

24 марта 2023, 18:14
Секретарь СНБО заявил, что украинское контрнаступление продлится до тех пор, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года.
'Наступление не лимитировано временем': Данилов развеял миф о 'последнем шансе' для контрнаступления ВСУ
Контрнаступление ВСУ не лимитировано во времени / коллаж фото УНИАН, 24-я ОМБр

Украинские защитники готовятся к мощному контрнаступлению и освобождению оккупированных россиянами территорий. Однако некоторые западные политики распространяют мнение о том, что у Украины будет только "один шанс" для этого. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что украинское контрнаступление не лимитировано временем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Заявления о "единственной возможности" для контрнаступления Данилов называет "новейшим инфотрендом". К тому же украинские защитники будут продвигаться вперед, пока не прогонят врага с наших территорий и не выйдут на границы 1991 года.

"Новейший инфотренд - разговоры о "единственном шансе" и едва ли не последней для СОУ возможности для проведения контрнаступления. Наше наступление продлится до границ 1991 года и, как и борьба за свободу, не лимитировано временем", – написал Данилов.

видео дня
Данилов о контрнаступлении
Контрнаступление ВСУ не лимитировано во времени / скриншот

Скандальное заявление Петра Павла о войне в Украине

Ранее Петр Павел заявил, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.

"Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение", — добавил он.

Петер Павел отметил, что поражение РФ имеет различные сценарии, в том числе те, которые Запад должен избежать.

"Возможно, что это приведет к развалу России. Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении", подчеркнул он и призвал "быть реалистичными - надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему".

Позже Петер Павел заявил, что Чехия уже передала Украине все, что могла - кроме небольших вариантов помощи в разрезе противовоздушной обороны и поставок боеприпасов, которые изготавливаются на чешских заводах.

Другие новости:

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