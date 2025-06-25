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Трамп сделал откровенное заявление о разговоре с Зеленским - что ждет украинцев

Юрий Берендий
25 июня 2025, 18:11обновлено 25 июня, 18:47
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После саммита НАТО Дональд Трамп рассказал о встрече с Зеленским, поделился мыслями о Путине и возможной дальнейшей поддержке США для Украины.
Трамп сделал откровенное заявление о разговоре с Зеленским - что ждет украинцев
Трамп раскрыл детали переговоров с Зеленским и ответил, будут ли США поддерживать Украину / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Как Трамп назвал Зеленского после переговоров
  • Что Трамп думает о Путине и анонс нового вероятного вторжения РФ
  • Продолжат ли США поддерживать Украину и продадут ли ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге заявил, что стремится завершить войну в Украине, однако пока не обсуждал перемирие с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Telegraph.

Главред собрал главные заявления Трампа в рамках брифинга по итогам саммита НАТО.

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Трамп анонсировал новый разговор с Путиным

Он подтвердил, что намерен пообщаться с Владимиром Путиным и "посмотреть, можно ли это закончить".

"Я собираюсь поговорить с Путиным и посмотреть, сможем ли мы это завершить", - подчеркнул Трамп во время брифинга.

Как Трамп назвал Зеленского после переговоров

Президент США отдельно упомянул о своей встрече с Владимиром Зеленским, отметив, что не поднимал с ним тему прекращения огня, но встреча прошла в теплой атмосфере.

"Нет, нет, нет. Я хотел бы знать, как у него дела. Он был очень милым. Были сложные моменты, но... Он был чрезвычайно милым. Встреча не могла быть приятнее", - сказал Трамп.

Что Трамп думает о Путине и анонсе нового вероятного вторжения РФ

Оценивая позицию Кремля, Трамп заявил, что Владимира Путина "ввели в заблуждение", и российский лидер стремится завершить войну.

"Я знаю одно: он хотел бы договориться. Он хотел бы выйти из этой ситуации, потому что для него это хаос. Он звонил на днях и сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией", потому что за последние несколько недель мы разобрались с Индией и Пакистаном, Косово и Сербией. Мы уладили еще два конфликта. Я считаю Путина человеком, которого ввели в заблуждение, он запутался. Путин хотел бы завершить войну с Украиной. Возможно, у Путина есть территориальные амбиции и за пределами Украины", - заявил Трамп.

Грузия, Молдова, Приднестровье, Осетия, Абхазия Инфографика
Российские марионеточные республики в Европе / Инфографика: Главред

В то же время он добавил, что ситуация остается очень сложной.

"Путин - более сложный человек, у меня также были проблемы с Зеленским. Это самая сложная война", - признал Трамп.

Также он прокомментировал свое известное высказывание о прекращении войны за 24 часа, назвав его сарказмом.

"Мои слова о прекращении войны на Украине за 24 часа - сарказм", - сказал президент.

Продолжат ли США поддерживать Украину и продадут ли ЗРК Patriot

Относительно дальнейшей финансовой помощи Украине, Трамп не дал конкретных обещаний.

"Относительно денег для Украины, увидим, что будет. Вы знаете, Владимир Путин должен прекратить эту войну, люди гибнут в очень большом количестве", - добавил президент.

Президент США назвал оценку потерь в войне за последние дни.

"На прошлой неделе они потеряли семь тысяч солдат, в основном солдат. Но они также подвергаются ударам в Киеве и других городах", - заявил Трамп.

Отдельно Трамп упомянул о запросе Киева на ракеты Patriot.

"Они хотят получить ракеты для Patriot. Мы посмотрим. Они нам тоже нужны, мы их поставляем Израилю, они очень эффективны. Конечно, они хотят их получить. Это очень хороший вопрос. Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", - сказал он.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Трамп новости - последние заявления Трампа об Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп прибыли на саммит НАТО, где уже провели личную встречу и переговоры. Об этом сообщил Зеленский.

До этого, Дональд Трамп выступил с резким заявлением, предостерегнув американских политиков, которые поддерживают дальнейшее ведение войны Украиной, что им стоит "следить за языком", иначе это может иметь для них последствия.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Трамп заинтересован в том, чтобы Украина активно закупала вооружение американского производства.

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Что известно о The Telegraph?

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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