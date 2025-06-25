'Путин точно не побеждает': Зеленский раскрыл новые детали разговора с Трампом

Зеленский рассказал новые подробности разговора с Трампом во время саммита НАТО, в частности относительно оборонной поддержки Украины и ситуации на фронте.

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Зеленский раскрыл новые детали разговора с Трампом / Коллаж Главред, фото: Telegram/Zelenskiy

О чем сказал Зеленский:

Президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Украина готова закупать американское вооружение

Путин точно не побеждает

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО в Гааге. Соответствующее сообщение Зеленский распространил в Telegram.

Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поздравил его с успешной операцией на Ближнем Востоке, которая, по его словам, ослабила не только ядерную программу противника, но и их производство дронов.

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Президенты также обсудили вопросы защиты украинских граждан, в частности приобретение американских систем ПВО для обороны городов, гражданской инфраструктуры и религиозных объектов. Зеленский отметил, что Украина готова закупить эти системы и поддержать американских производителей вооружения, а также не исключил возможность совместного производства дронов.

"Рассказал президенту и о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных. Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил президенту фактаж того, что реально происходит на земле. Спасибо за встречу и поддержку. Спасибо за действительно хорошие слова о наших людях. Будем работать дальше", - резюмировал Зеленский.

Саммит НАТО в Гааге - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что не имеет доверия к президенту России Владимиру Путину, поскольку неоднократно сталкивался с его неправдой во время личных встреч.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге заверил, что стремится к скорейшему завершению войны в Украине и рассказал детали переговоров с Зеленским.

Между тем, несмотря на призывы мировых лидеров к введению более жестких санкций против России, президент Трамп не спешит наказывать Кремль за агрессию против Украины. Как пояснил госсекретарь США Марко Рубио, по его мнению, "еще не настал подходящий момент".

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Что такое саммит НАТО? Саммит НАТО - это встреча на высшем уровне, одна из платформ сотрудничества глав государств и глав правительств стран-членов Североатлантического альянса где оценивают и решают стратегическое направление деятельности Альянса, пишет Википедия.

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